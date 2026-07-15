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ВККС відкрила звіти про автоматизований розподіл справ за 2017–2026 роки

14:49, 15 липня 2026
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України розширила набір відкритих даних про автоматизований розподіл справ.
ВККС відкрила звіти про автоматизований розподіл справ за 2017–2026 роки
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України продовжує підвищувати  прозорість своєї діяльності. Так , на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних оновлено набір «Інформація про автоматизований розподіл справ (документів) між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

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До набору додано новий ресурс зі звітами про автоматизований розподіл справ (документів) між членами Комісії за період 2017–2026 років. Крім того, актуалізовано дані у форматі CSV станом на 10 липня 2026 року.

Автоматизований розподіл справ є одним із ключових інструментів забезпечення неупередженості та об’єктивності роботи ВККС. Відкритий доступ до детальної інформації дозволяє громадськості, журналістам, правозахисникам та експертам самостійно аналізувати розподіл справ, що суттєво підвищує рівень довіри до інституції.

«Відкритий доступ до інформації про автоматизований розподіл справ між членами Комісії є прикладом високого стандарту прозорості. Практика оприлюднення настільки деталізованих даних у машиночитаному форматі залишається радше винятком, ніж правилом, навіть серед аналогічних інституцій інших держав. Саме тому український досвід можна вважати одним із показових прикладів відкритості та підзвітності у сфері суддівського врядування», — зазначається в офіційному повідомленні ВККС.

Це оновлення є черговим кроком Комісії у реалізації політики відкритості та відповідає сучасним європейським стандартам у сфері суддівського самоврядування. Доступність даних у машиночитаному форматі полегшує проведення незалежних моніторингів та наукових досліджень, сприяючи подальшому реформуванню судової системи України.

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ВККС

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