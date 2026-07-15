Пояснення за межами декларацій: що показали співбесіди кандидатів до ВРП в Етичній раді

Під час конкурсу до Вищої ради правосуддя вирішальне значення дедалі частіше мають не лише декларації, а й послідовність та переконливість пояснень кандидатів щодо майнового стану, професійної діяльності та інших обставин, які перевіряються в межах процедури оцінювання.

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Формування нового складу Вищої ради правосуддя є одним із найважливіших етапів судової реформи. Саме цей конституційний орган відповідає за участь у формуванні суддівського корпусу, здійснення дисциплінарних повноважень щодо суддів та забезпечення незалежності судової влади. Відповідно до статті 9-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Етична рада проводить оцінювання кандидатів на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності.

Співбесіди, проведені у липні 2026 року, засвідчили, що під час оцінювання Етична рада приділяє значну увагу не лише змісту декларацій чи результатам інших державних перевірок, а й здатності кандидатів послідовно, логічно та документально підтверджувати свої пояснення щодо майнового стану, джерел доходів, професійної діяльності та інших обставин, які стали предметом перевірки.

Аналіз співбесід Павла Гультая, Раїси Мінченко та Наталії Савінової демонструє різні підходи до оцінювання кандидатів. Водночас наведені нижче приклади відображають лише перебіг співбесід, запитання членів Етичної ради та пояснення кандидатів, а не встановлення фактів порушення законодавства чи юридичної відповідальності.

Співбесіда Павла Гультая: автомобіль, оформлений на родича, та питання щодо вартості правочину

Павло Михайлович Гультай — начальник відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Київської обласної прокуратури. Під час співбесіди 8 липня 2026 року одним із центральних питань стало придбання автомобіля Lexus RX 350 та його подальше переоформлення.

Саме зазначена у договорі сума викликала додаткові запитання. Члени Етичної ради звернули увагу, що на момент укладення правочину вона відповідала порогу, який мав значення для здійснення фінансового моніторингу, та попросили кандидата пояснити, чому в документах була зазначена саме така вартість.

Павло Гультай пояснив, що не визначав ціну особисто, а вона була внесена під час оформлення документів працівниками сервісної служби.

Етична рада у цьому випадку оцінювала не правильність визначення ринкової вартості автомобіля чи дотримання вимог фінансового законодавства, а насамперед пояснення кандидата та рівень його професійної уважності під час оформлення юридично значущих документів.

Кандидат також посилався на результати перевірок інших державних органів. У відповідь Етична рада наголосила, що відповідно до статті 9-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» вона здійснює самостійну оцінку кандидатів, а висновки інших органів не є визначальними для ухвалення її рішення.

Під час засідання Павло Гультай висловив припущення щодо можливого впливу третіх осіб на роботу Етичної ради та не погодився з окремими матеріалами перевірки. Голова Ради Лев Кишакевич закликав кандидата дотримуватися коректного тону, після чого співбесіду продовжили відповідно до встановленої процедури. Далі члени Ради повернулися до обговорення майнових питань та інших матеріалів конкурсного досьє.

Співбесіда Раїси Мінченко: джерела коштів, сімейні заощадження та деклараційні відомості

Раїса Миколаївна Мінченко — докторка юридичних наук, професорка та проректорка Національного університету «Одеська юридична академія». Її співбесіда відбулася 10 липня 2026 року.

Одним із ключових блоків стали питання щодо придбання автомобіля Mercedes-Benz ML 350 у 2010 році та джерел коштів на його придбання. Члени Етичної ради також звернули увагу на співвідношення офіційно задекларованих доходів кандидатки за попередній період із вартістю автомобіля.

Раїса Мінченко пояснила, що автомобіль було придбано за рахунок власних багаторічних заощаджень та фінансової допомоги близької особи. Назвати цю особу вона відмовилася, посилаючись на право на повагу до приватного життя.

Окремо обговорювалися джерела коштів на придбання нежитлового приміщення в Одесі, яке згодом було подароване кандидатці. Вона повідомила, що відповідні кошти формувалися із сімейних заощаджень, зокрема доходів від реалізації сільськогосподарської продукції та інших накопичень родини.

Також під час співбесіди розглядалися окремі питання щодо відомостей, зазначених у деклараціях.

Етична рада перевіряла наведені пояснення та оцінювала їх разом з іншими матеріалами конкурсного досьє. Водночас предметом співбесіди не було встановлення незаконності походження майна чи вчинення кандидаткою будь-яких правопорушень. Оцінювання здійснювалося виключно в межах процедури перевірки відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Співбесіда Наталії Савінової: повторні деклараційні неточності та професійна ретельність

Наталія Андріївна Савінова — докторка юридичних наук, директорка навчально-наукового інституту морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія». Вона вже проходила оцінювання Етичною радою під час попереднього конкурсу.

Під час співбесіди члени Етичної ради звернули увагу на окремі відомості у декларації за 2025 рік, зокрема щодо адвокатського статусу, корпоративних прав, користування майном членами сім'ї, а також окремих відомостей декларації доброчесності.

Крім того, обговорювалися питання щодо участі кандидатки у господарських товариствах та окремих наукових публікацій, які стали предметом запитань членів Ради.

Наталія Савінова пояснила, що частина відомостей не була зазначена через технічні помилки або неправильне розуміння вимог законодавства. Щодо наукових публікацій вона надала власні пояснення щодо порядку їх оприлюднення.

Етична рада перевіряла повноту та послідовність цих пояснень, а також їх відповідність іншим матеріалам конкурсного досьє. Окрему увагу члени Ради приділили тому, що частина аналогічних питань уже обговорювалася під час попереднього оцінювання кандидатки.

Водночас сама наявність повторних запитань чи необхідність повторного аналізу відповідних обставин не означає автоматичного встановлення недоброчесності або порушення законодавства. Такі питання оцінюються Етичною радою у сукупності з іншими матеріалами конкурсу.

Практика формування стандартів доброчесності

Проаналізовані співбесіди свідчать про кілька тенденцій у підходах Етичної ради до оцінювання кандидатів.

Під час співбесід значна увага приділяється не лише деклараціям, а й здатності кандидата надати послідовні, логічні та документально підтверджені пояснення щодо майнового стану, професійної діяльності та інших обставин, які стали предметом перевірки.

Якщо певні питання вже виникали під час попередніх конкурсних процедур, Етична рада може приділяти особливу увагу тому, чи були враховані попередні зауваження та чи усунуті відповідні недоліки. При цьому оцінюються не лише самі факти, а й пояснення кандидата та його дії після попереднього оцінювання.

Водночас, оцінювання здійснюється комплексно. Сама по собі наявність запитань, сумнівів або інформації, яка потребує перевірки, не означає встановлення невідповідності критеріям доброчесності. Повноваження Етичної ради обмежуються перевіркою відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності, визначеним Законом України «Про Вищу раду правосуддя».

За результатами співбесід Етична рада не рекомендувала Павла Гультая, Раїсу Мінченко та Наталію Савінову для подальшої участі в конкурсі. Їхні кейси показують, що сьогодні для кандидата до Вищої ради правосуддя вже недостатньо лише правильно заповнити декларації чи пройти перевірки інших державних органів. Не менш важливо — переконливо пояснити майнові питання, професійні рішення та інші обставини, які стали предметом перевірки. Саме сукупність усіх матеріалів, пояснень кандидата та наявність або відсутність обґрунтованих сумнівів визначає підсумкове рішення Етичної ради.

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