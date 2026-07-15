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ДСА звернулася до Мінфіну щодо виділення додаткового фінансування для виплати суддівської винагороди

12:52, 15 липня 2026
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У ДСА зазначили, що виплата суддівських винагород у новому розмірі потребує збільшення бюджетних призначень.
ДСА звернулася до Мінфіну щодо виділення додаткового фінансування для виплати суддівської винагороди
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Державна судова адміністрація повідомила, що продовжує взаємодіяти з Міністерством фінансів щодо виділення додаткового фінансування, необхідного для виплати суддівської винагороди у розмірі, встановленому Законом № 4905-IX.

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Там нагадали, що 9 червня 2026 року Верховна Рада України ухвалила Закон № 4905-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо удосконалення декларацій доброчесності судді та родинних зв'язків судді». Документ набрав чинності 25 червня 2026 року. Закон доповнив статтю 135 Закону "Про судоустрій і статус суддів" новою нормою: базовий розмір посадового окладу судді відтепер може визначатися виключно на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом про Державний бюджет на відповідний рік. У 2026 році ця величина становить 3 328 гривень.

ДСА зауважує, що згідно з положеннями статей 48 та 51 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

Зобов’язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини шостої цієї статті) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

Водночас варто зазначити, що зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», які передбачають збільшення фінансування суддівської винагороди в обсязі, визначеному статтею 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», наразі не внесено. Наявного обсягу бюджетних призначень на 2026 рік недостатньо для виплат у новому розмірі.

З метою вирішення питання та забезпечення належної реалізації положень статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Державна судова адміністрація України спільно з Радою суддів України ще 26 червня 2026 року направили до Міністерства фінансів лист № 11-13497/26, обґрунтувавши потребу в додаткових коштах із загального фонду держбюджету.

10 липня 2026 року ДСА України звернулася до Мінфіну повторно – листом № 11-14373/26 – із пропозицією внести зміни до розпису видатків спеціального фонду держбюджету.

«Профінансувати підвищення пропонується за рахунок понадпланових надходжень від судового збору, а також залишку коштів станом на 1 січня 2026 року.

У разі погодження Міністерством фінансів України збільшення бюджетних призначень, обрахунок і виплату суддівської винагороди в повному обсязі буде здійснено з урахуванням дати набрання чинності Законом № 4905-IX – тобто з 25 червня 2026 року», - додали у ДСА.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 14 липня Вища рада правосуддя (ВРП) одноголосно підтримала звернення до Президента України Володимира Зеленського та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення конституційних гарантій фінансування судової влади.

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ДСА Мінфін

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