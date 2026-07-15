ЄС продовжив тимчасовий захист українців до 2028 року, але є умова

Тимчасовий захист буде наданий лише тим, хто виконує свої військові зобов'язання в Україні.

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Країни Європейського Союзу домовилися продовжити дію статусу тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників діятиме додаткова умова — отримати захист зможуть лише ті, хто виконує свої військові обов’язки в Україні.

Як повідомили в Раді ЄС, рішення про продовження тимчасового захисту ще на один рік ухвалили, щоб забезпечити стабільність для українців, які знайшли прихисток у країнах Євросоюзу.

Водночас у ЄС наголосили, що підтримка України має враховувати її оборонні потреби. Саме тому надалі тимчасовий захист надаватимуть лише тим громадянам України, які можуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків.

Нова вимога стосуватиметься лише людей, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом. Вона не поширюватиметься на українців, які вже мають цей статус у країнах ЄС.

Для підтвердження виконання військових обов’язків заявникам потрібно буде надати відповідні документи. Це може бути, зокрема, паспорт із відміткою про законний виїзд з України, зробленою українськими органами влади, або паперовий чи електронний документ, який підтверджує звільнення від військового обов’язку чи його виконання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», останнім часом в Україні активно обговорюють проблему дефіциту кадрів та можливість залучення іноземних працівників до вітчизняного ринку праці. На тлі цих дискусій петиція №41/009825-26еп із закликом розробити державну стратегію захисту національного ринку праці, яка передбачає пріоритетне працевлаштування та бронювання громадян України, а також залучення представників української діаспори замість трудових мігрантів з інших країн, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.