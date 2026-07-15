  1. У світі

ЄС продовжив тимчасовий захист українців до 2028 року, але є умова

11:43, 15 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тимчасовий захист буде наданий лише тим, хто виконує свої військові зобов'язання в Україні.
ЄС продовжив тимчасовий захист українців до 2028 року, але є умова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни Європейського Союзу домовилися продовжити дію статусу тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників діятиме додаткова умова — отримати захист зможуть лише ті, хто виконує свої військові обов’язки в Україні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в Раді ЄС, рішення про продовження тимчасового захисту ще на один рік ухвалили, щоб забезпечити стабільність для українців, які знайшли прихисток у країнах Євросоюзу.

Водночас у ЄС наголосили, що підтримка України має враховувати її оборонні потреби. Саме тому надалі тимчасовий захист надаватимуть лише тим громадянам України, які можуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків.

Нова вимога стосуватиметься лише людей, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом. Вона не поширюватиметься на українців, які вже мають цей статус у країнах ЄС.

Для підтвердження виконання військових обов’язків заявникам потрібно буде надати відповідні документи. Це може бути, зокрема, паспорт із відміткою про законний виїзд з України, зробленою українськими органами влади, або паперовий чи електронний документ, який підтверджує звільнення від військового обов’язку чи його виконання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», останнім часом в Україні активно обговорюють проблему дефіциту кадрів та можливість залучення іноземних працівників до вітчизняного ринку праці. На тлі цих дискусій петиція 41/009825-26еп із закликом розробити державну стратегію захисту національного ринку праці, яка передбачає пріоритетне працевлаштування та бронювання громадян України, а також залучення представників української діаспори замість трудових мігрантів з інших країн, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Європа біженець війна захист воєнний стан

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Роботодавець оплатив працівнику річне страхування життя: коли потрібно сплачувати ПДФО і військовий збір

Податкова служба роз’яснила, як оподатковуються страхові внески за річним договором добровільного страхування життя працівників та яку ознаку доходу необхідно зазначати у додатку 4ДФ.

Використання свідком нотаток під час допиту: де межа між власними спогадами і чужим сценарієм

Під час допиту свідка суд повинен встановити, чи допомагають записи лише відновити пам'ять, чи фактично підміняють його особисті спогади.

Від міжнародних проєктів до Вищої ради правосуддя: як проходила співбесіда Тетяни Цувіної в Етичній раді

Засідання Етичної ради: перевірка стосується не лише законності походження майна чи достовірності декларацій, а й професійної незалежності, репутації та здатності кандидата переконливо пояснити будь-які обставини своєї біографії.

ЄСПЛ визнав несправедливим суд над поліцейським через нерозглянуті доводи про провокацію хабаря

Судді не з’ясували, чи був заявник підбурений до вчинення злочину, попри те, що такі доводи він висував на всіх етапах розгляду.

Кейс АТ «Укрграфіту» як ілюстрація системної проблеми squeeze-out: Верховний Суд відклав розгляд прецедентної справи до 21 липня

Кейс прифронтового підприємства «Укрграфіт», який зараз розглядає Касаційний господарський суд, наочно ілюструє глибину кризи навколо процедури squeeze-out в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]