Володимир Зеленський затвердив статут та малюнок знаку ордена Європи, фото

Затверджено малюнки мініатюри знака ордена Європи та планки ордена Європи.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №599/2026 «Про орден Європи», яким затвердив статут та малюнок знаку ордена Європи.

У тексті документу сказано, що відповідно до статей 4 та 7 Закону України «Про державні нагороди України» Глава держави постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Статут ордена Європи;

Малюнок знака ордена Європи;

Малюнок зірки ордена Європи;

Малюнки мініатюри знака ордена Європи та планки ордена Європи.

Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку разом із Державним управлінням справами за участю Національного банку України виготовлення ордена Європи, атрибутів до нього та документів, що посвідчують нагородження ним, вирішивши питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 15 липня 2026 року № 599/2026

СТАТУТ

ордена Європи

Орден Європи встановлено для відзначення осіб за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами. Орденом Європи можуть бути нагороджені громадяни України та іноземці. Нагородження орденом Європи провадиться указом Президента України. Нагородження орденом Європи вдруге не провадиться. Нагородження орденом Європи може бути проведено посмертно. Нагороджений орденом Європи іменується кавалером ордена Європи. Девіз ордена Європи – «Nobiscum stetit. Historia meminit» («Стояв з нами. Історія пам’ятає»). Представлення до нагородження та вручення ордена Європи провадиться відповідно до Порядку представлення до нагородження та вручення державних нагород України, затвердженого Указом Президента України. Особі, нагородженій орденом Європи, вручаються знак ордена Європи, зірка ордена Європи, мініатюра знака ордена Європи, планка ордена Європи та орденська книжка в футлярі. Знак ордена Європи виготовляється зі срібла з покриттям гальванічним золотом і має форму об’ємної двобічної дванадцятипроменевої зірки, покритої емаллю білого кольору, на вістрях променів якої – декоративні кульки. Між лицьовим і зворотним боками зірки вміщено диск, покритий емаллю синього кольору. Диск з обох боків має по дві пружки, простір між якими покритий емаллю білого кольору. Між променями дванадцятипроменевої зірки з обох боків на синьому емалевому тлі по дванадцять малих п’ятипроменевих зірок.

На лицьовому та зворотному боках знака ордена Європи у центрі вміщено овальні медальйони із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Медальйон на лицьовому боці знака ордена Європи покритий емаллю синього кольору, має дві пружки, простір між якими покритий емаллю чорного кольору. По краю зовнішньої пружки – декоративні кульки.

Медальйон на зворотному боці знака ордена Європи має дві пружки, простір між якими покритий емаллю чорного кольору, на тлі якої розміщено написи «NOBISCUM STETIT» (по колу зверху) та «HISTORIA MEMINIT» (по колу знизу). Знак Княжої Держави Володимира Великого зображений в обрамленні пшеничного колоса і дубової гілки, які перев’язані в основі стрічкою з бантом. У верхній частині медальйона вигравірувано номер знака ордена Європи.

У верхній частині знака ордена Європи овальна ланка, покрита емаллю синього кольору. На ланці з обох боків стилізоване зображення Дерева Життя в обрамленні декоративних крапок.

Усі зображення і написи – рельєфні.

Розмір знака ордена Європи між протилежними кінцями дванадцятипроменевої зірки 50 мм.

За допомогою отвору у верхній частині ланки знак ордена Європи сполучається з пласким кільцем, через яке проходить стрічка для носіння знака ордена Європи на шиї. Стрічка ордена Європи шовкова муарова з поздовжніми смужками: синього кольору шириною 13 мм, золотистого – 1 мм, синього – 1 мм, жовтого – 13 мм.

Зірка ордена Європи виготовляється зі срібла з покриттям гальванічним золотом і має дванадцять розбіжних променів, кінці яких роздвоєні та прикрашені декоративними кульками. Промені покриті емаллю синього кольору, на їхній поверхні виділено додаткові промені з гострими кінцями. Посередині зірки ордена Європи круглий медальйон, у центральній частині якого зображено Знак Княжої Держави Володимира Великого в обрамленні пшеничного колоса та дубової гілки, перев’язаних в основі стрічкою з бантом. Над зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого – прямий рівносторонній хрест з розбіжними сторонами.

Медальйон обрамлений декоративними крапками та має три пружки, які утворюють широке зовнішнє та вузьке внутрішнє кільця. Зовнішнє кільце покрите емаллю синього кольору, на ньому зображено дванадцять малих п’ятипроменевих зірок. Внутрішнє кільце покрите емаллю чорного кольору.

Усі зображення – рельєфні.

Розмір зірки ордена Європи між протилежними кінцями 54 мм.

Зворотний бік зірки ордена Європи увігнутий із застібкою для прикріплення до одягу.

Мініатюра знака ордена Європи – знак ордена Європи у зменшеному вигляді. За допомогою отвору у верхній частині ланки та кільця мініатюра знака ордена Європи сполучається з фігурною рамкою. Через рамку протягнута стрічка, складена вдвоє із загнутими біля рамки кутами. На зворотному боці стрічки у верхній частині – пристрій для фіксації кінців стрічки та кріплення до одягу. Розмір мініатюри знака ордена Європи 22 мм. Довжина стрічки у складеному вигляді 33 мм, ширина стрічки – 18 мм зі смужками (зліва направо): синього кольору шириною 8 мм, золотистого – 1 мм, синього – 1 мм, жовтого – 8 мм.

Планка ордена Європи – прямокутна пластинка, обтягнута стрічкою зі смужками (зліва направо): синього кольору шириною 13 мм, золотистого – 1 мм, синього – 1 мм, жовтого – 13 мм. Розмір планки ордена Європи: висота – 12 мм, ширина – 28 мм.

Знак ордена Європи носять на шиї і за наявності у нагородженого знака ордена князя Ярослава Мудрого розміщують нижче нього.

Зірку ордена Європи носять з лівого боку грудей і за наявності у нагородженого зірки ордена князя Ярослава Мудрого розміщують нижче неї.

Замість знака ордена Європи та зірки ордена Європи нагороджений може носити мініатюру знака ордена Європи (на форменому та цивільному одязі), планку ордена Європи (на форменому одязі). Мініатюру знака ордена Європи носять з лівого боку грудей і за наявності у нагородженого мініатюри знака ордена князя Ярослава Мудрого розміщують після неї. Планку ордена Європи носять на грудях з лівого боку і за наявності у нагородженого планки ордена князя Ярослава Мудрого розміщують після неї.

Особи, нагороджені орденом Європи, повинні дбайливо ставитися до його схоронності. Нагородженому можуть бути видані дублікати знака ордена Європи, зірки ордена Європи та орденської книжки, якщо Комісією державних нагород та геральдики буде визнано, що їх втрата сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, які не залежать від нагородженого. Після смерті нагородженого орденом Європи, за наявності спадкоємців, знак ордена Європи, зірка ордена Європи, мініатюра знака ордена Європи, планка ордена Європи та орденська книжка залишаються у сім’ї померлого як пам’ять.

МАЛЮНОК

знака ордена Європи

МАЛЮНОК

зірки ордена Європи

МАЛЮНКИ

мініатюри знака ордена Європи та планки ордена Європи

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи.

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