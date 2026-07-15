Володимир Зеленський присвоїв звання «Заслужений юрист України» Віктору Дубовику та ще трьом посадовцям

Стало відомо, кому Володимир Зеленський присвоїв звання «Заслужений юрист України».

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Президент України Володимир Зеленський у День Української Державності присвоїв почесне звання «Заслужений юрист України» чотирьом посадовцям.

ДУБОВИКУ Віктору Вікторовичу — Генеральному директорові Директорату Офісу Президента України

НАЛУЦИШИНУ Віктору Володимировичу — професорові кафедри Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОСПЄЛОВІЙ Тетяні Володимирівні — заступникові директора Департаменту правового забезпечення – начальнику відділу Міністерства культури України

ПРОКУДІНУ Олександру Сергійовичу — голові Херсонської обласної державної адміністрації – начальнику Херсонської обласної військової адміністрації

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