Податкова більше не зможе анулювати статус ФОП лише за результатами камеральної перевірки — законопроєкт

Однієї камеральної перевірки декларації буде замало для виключення ФОП зі спрощеної системи оподаткування.

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Чи може податковий інспектор, не виходячи з кабінету, вирішити, що ФОП перевищив ліміт доходу в певному місяці. Спойлер – не може. Проте податкова практика все частіше демонструє конфлікт між прагненням контролюючих органів до швидкого адміністрування та правом платника на належну процедуру перевірки. І найболючіше це відчувають платники єдиного податку, реєстрацію яких анулюють за результатами камеральних перевірок — перевірок, що проводяться виключно на підставі даних декларацій.

Проблема полягає в тому, що річна чи квартальна звітність ФОП не містить помісячної розбивки доходів, а отже, не дозволяє встановити фактичне перевищення лімітів у перехідні періоди.

Новий законопроєкт № 15398, що базується на останній практиці Верховного Суду, покликаний поставити крапку в цьому процесуальному спрощенні. Законодавча ініціатива обіцяє повернути камеральним перевіркам їхню первинну функцію — перевірку даних, які платник податків зазначив у податковій звітності, а не реальності бізнес-процесів.

Конкретизація статті 76 ПКУ

Проєкт Закону пропонує доповнити пункт 76.1 статті 76 Податкового кодексу України новим абзацом. Доповнення встановлює пряму заборону: камеральна перевірка, яка проводиться виключно на підставі податкової звітності та не дозволяє визначити помісячний обсяг доходу платника, не може бути підставою для анулювання реєстрації ФОП як платника єдиного податку.

Ця зміна є важливою, оскільки вона унеможливлює суб'єктивне трактування податківцями загальних цифр у декларації та гарантує, що для такого серйозного наслідку, як позбавлення статусу, має бути проведена повноцінна документальна перевірка.

Прецедент як передумова

Автори проєкту посилаються на правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 15 квітня 2025 року у справі № 160/23272/24. У цій справі суд дійшов висновку, що податковий орган не може анулювати реєстрацію платника єдиного податку виключно на підставі результатів камеральної перевірки, якщо для цього необхідно досліджувати первинні документи та фактичний розмір отриманого доходу.

Позивачкою була фізична особа — підприємець, яка протягом 2023 року змінювала систему оподаткування. Спочатку вона перебувала на третій групі єдиного податку зі ставкою 2 %, яка діяла під час воєнного стану та не містила обмеження щодо обсягу доходу. З липня 2023 року підприємиця перейшла на другу групу єдиного податку.

Після подання річної декларації Державна податкова служба провела камеральну перевірку та дійшла висновку, що за період перебування на другій групі підприємиця перевищила допустимий ліміт доходу. Для цього податковий орган застосував пропорційний розрахунок річного ліміту, виходячи із шести місяців перебування на другій групі, після чого прийняв рішення про анулювання її реєстрації платником єдиного податку з 1 січня 2024 року.

Верховний Суд не погодився з таким підходом. Суд наголосив, що камеральна перевірка проводиться виключно на підставі даних податкової звітності і не передбачає дослідження первинних бухгалтерських документів, банківських виписок чи інших доказів, які можуть підтверджувати або спростовувати фактичний розмір доходу платника податків.

Верховний Суд звернув увагу на принцип незворотності дії закону в часі, гарантований статтею 58 Конституції України. Суд зазначив, що правила пропорційного визначення граничного обсягу доходу для платників єдиного податку були запроваджені лише з 1 серпня 2023 року, тому вони не можуть застосовуватися до правовідносин, які виникли до цієї дати, зокрема у липні 2023 року.

Ба більше, суд підкреслив, що анулювання реєстрації платника єдиного податку є суттєвим втручанням у його права, а тому таке рішення не може ґрунтуватися лише на результатах камеральної перевірки без належного дослідження первинних документів та інших доказів, які підтверджують фактичні обставини здійснення господарської діяльності.

Документальна перевірка — єдиний законний шлях

Підхід, запропонований законопроєктом, загалом відповідає вже сформованій судовій практиці щодо меж повноважень податкових органів під час камеральних перевірок.

Так, у справі №380/23118/24 Восьмий апеляційний адміністративний суд зазначив, що анулювання реєстрації платника єдиного податку можливе лише за результатами документальної перевірки. Суд наголосив, що камеральна перевірка має характер поточного документального контролю правильності заповнення податкової звітності та арифметичних показників. Водночас питання дотримання платником умов перебування на спрощеній системі оподаткування, зокрема щодо здійснення дозволених видів діяльності, не належать до предмета камеральної перевірки і потребують проведення документальної перевірки.

Аналогічного підходу суди дотримуються і в інших категоріях спорів. Зокрема, у справі № 640/30530/20 суд звернув увагу, що навіть наявність податкового боргу, яка відповідно до Податкового кодексу може бути підставою для анулювання статусу платника єдиного податку, повинна підтверджуватися належними доказами, отриманими під час документальної перевірки. Самі лише висновки, зроблені за результатами камеральної перевірки, не можуть бути достатньою правовою підставою для позбавлення платника права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Таким чином, судова практика послідовно виходить із того, що камеральна перевірка не може підміняти документальну, якщо для встановлення порушень необхідно досліджувати первинні документи, господарські операції, банківські виписки чи інші докази, від яких залежить право особи перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Прийняття цього законопроєкту забезпечить реальне гарантування прав платників податків. Він перетворює судову практику з аргументу в судових спорах на імперативну норму закону.

У разі ухвалення податкова більше не зможе анулювати реєстрацію ФОП за один день рішенням, прийнятим не виходячи з кабінету. Для цього знадобиться документальна перевірка з виходом на об'єкт або запитом первинних документів.

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