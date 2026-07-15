На Львівщині засудили до 10 років водія, який напідпитку збив насмерть 17-річну дівчину

На Львівщині водія засудили до 10 років ув’язнення за смертельну ДТП із 17-річною дівчиною. Крім того, його на 10 років позбавили права керувати транспортними засобами.

Суд визнав винним 25-річного жителя Самбірського району, який у стані алкогольного сп’яніння смертельно травмував 17-річну дівчину та залишив місце аварії, повідомили у прокуратурі.

Як встановило слідство, аварія сталася ввечері 1 жовтня 2025 року у селі Верхівці Самбірського району. Керуючи автомобілем ВАЗ-2107 у стані алкогольного сп’яніння, водій перевищив допустиму швидкість і здійснив наїзд на 17-річну дівчину, яка рухалася узбіччям дороги.

За даними прокуратури, ділянка дороги була добре освітлена, а потерпілу можна було завчасно помітити, оскільки вона була вдягнена у помітний одяг та тримала в руках телефон із увімкненим ліхтариком.

Після ДТП чоловік не зупинився, не викликав екстрені служби та залишив постраждалу без допомоги. Згодом він сховав пошкоджений автомобіль на подвір’ї знайомого, прикрив сліди зіткнення старим одягом і продовжив вживати алкоголь, намагаючись створити враження, що випив уже після аварії.

Від отриманих травм дівчина загинула на місці. Її тіло виявила мати, яка вирушила на пошуки доньки після того, як та не повернулася додому.

Правоохоронці протягом кількох годин встановили місцезнаходження автомобіля та затримали водія.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої, а також у завідомому залишенні людини в небезпеці.

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