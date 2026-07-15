Боржників за комуналку з прифронтових регіонів зможуть виключати з реєстру: що змінив Мінʼюст

В АСВП запустили перші зміни після ухвалення закону про цифровізацію виконавчого провадження.

Фото: Уніан

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Міністерство юстиції України спільно з ДП «Національні інформаційні системи» впровадили перший етап оновлення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) відповідно до закону №4833-IX, який передбачає цифровізацію виконавчих процедур та посилення захисту прав громадян.

У квітні цього року парламент ухвалив закон № 4833-IX (законопроєкт № 14005), спрямований на спрощення виконавчого провадження через цифровізацію та посилення захисту прав громадян. Одними з ключових новацій Закону стали автоматизація окремих виконавчих процесів, розширення функціоналу АСВП та додаткові соціальні гарантії для громадян, які постраждали внаслідок війни та військових.

У межах першого етапу модернізації системи реалізували низку нових функцій для державних і приватних виконавців.

Виключення окремих боржників із Єдиного реєстру боржників

Одним із ключових оновлень став функціонал, який дозволяє виконавцям оперативніше приймати та реєструвати постанови про виключення відомостей про особу з Єдиного реєстру боржників.

Зокрема, передбачено можливість виключення осіб, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, якщо одночасно виконуються визначені законом умови.

Йдеться про випадки, коли:

заборгованість виникла за послуги ЖКГ на територіях, де ведуться активні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

житло боржника, яке є його постійним місцем проживання, було знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій;

у виконавчому провадженні винесено постанову про зупинення виконавчих дій.

Нові можливості щодо банківських установ

Також у системі реалізували технічну можливість виключення відомостей про банки з Єдиного реєстру боржників у виконавчих провадженнях, які стосуються конфіскації або передачі майна чи коштів, що перебувають на зберіганні.

Таке виключення здійснюватиметься у випадках, передбачених законодавством.

Виконавці отримуватимуть автоматичні повідомлення

Оновлена АСВП також передбачає автоматичне інформування виконавців після входу до системи про кількість нових виконавчих документів, які були їм розподілені.

Це має сприяти ухваленню рішень щодо відкриття виконавчих проваджень або повернення виконавчих документів стягувачам.

Оптимізація роботи системи

Також усунули низку технічних недоліків, що підвищить стабільність роботи АСВП та зробить користування системою швидшим і комфортнішим.

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