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Должников по коммунальным услугам с прифронтовых регионов могут исключать из реестра: что изменил Минюст

10:10, 15 июля 2026
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В АСИП запустили первые изменения после принятия закона о цифровизации исполнительного производства.
Должников по коммунальным услугам с прифронтовых регионов могут исключать из реестра: что изменил Минюст
Фото: Униан
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Министерство юстиции Украины совместно с ГП «Национальные информационные системы» внедрили первый этап обновления Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) в соответствии с законом №4833-IX, который предусматривает цифровизацию исполнительных процедур и усиление защиты прав граждан.

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В апреле этого года парламент принял закон № 4833-IX (законопроект № 14005), направленный на упрощение исполнительного производства посредством цифровизации и усиления защиты прав граждан. Одними из ключевых новаций Закона стали автоматизация отдельных исполнительных процессов, расширение функционала АСИП и дополнительные социальные гарантии для граждан, пострадавших вследствие войны, а также для военнослужащих.

В рамках первого этапа модернизации системы реализован ряд новых функций для государственных и частных исполнителей.

Исключение отдельных должников из Единого реестра должников

Одним из ключевых обновлений стал функционал, который позволяет исполнителям оперативнее принимать и регистрировать постановления об исключении сведений о лице из Единого реестра должников.

В частности, предусмотрена возможность исключения лиц, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, если одновременно выполняются определенные законом условия.

Речь идет о случаях, когда:

  • задолженность возникла за жилищно-коммунальные услуги на территориях, где ведутся активные боевые действия, или на временно оккупированных территориях;
  • жилье должника, являющееся его постоянным местом проживания, было уничтожено или повреждено вследствие боевых действий;
  • в исполнительном производстве вынесено постановление о приостановлении исполнительных действий.

Новые возможности в отношении банковских учреждений

Также в системе реализована техническая возможность исключения сведений о банках из Единого реестра должников по исполнительным производствам, касающимся конфискации или передачи имущества либо денежных средств, находящихся на хранении.

Такое исключение будет осуществляться в случаях, предусмотренных законодательством.

Исполнители будут получать автоматические уведомления

Обновленная АСИП также предусматривает автоматическое информирование исполнителей после входа в систему о количестве новых исполнительных документов, которые были им распределены.

Это должно способствовать принятию решений об открытии исполнительных производств или возврате исполнительных документов взыскателям.

Оптимизация работы системы

Также устранен ряд технических недостатков, что повысит стабильность работы АСИП и сделает использование системы более быстрым и комфортным.

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