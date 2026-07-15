Собеседование Александра Житного в Этическом совете: декларации, анонимное обращение и профессиональная репутация

Заседание Этического совета: практика преодоления «анонимных жалоб».

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Высший совет правосудия в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О Высшем совете правосудия» обеспечивает независимость судебной власти, принимает участие в формировании судейского корпуса и осуществляет дисциплинарные полномочия в отношении судей. В соответствии со статьей 9-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», Этический совет, в свою очередь, проводит оценивание кандидатов на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности.

10 июля 2026 года состоялось собеседование с Александром Александровичем Житным — доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Ранее он входил в состав Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а также уже проходил оценивание Этическим советом во время предыдущего конкурса.

Во время собеседования члены Совета проверяли прежде всего те обстоятельства, которые возникли после предыдущего оценивания, а также уточняли отдельные сведения о профессиональной деятельности, имущественном положении и добропорядочности кандидата.

В начале собеседования кандидат сообщил, что в 2025 году уже проходил оценивание Этическим советом и получил положительное заключение о соответствии критериям профессиональной этики и добропорядочности. В связи с повторным участием в конкурсе Совет сосредоточился на новых обстоятельствах, возникших после предыдущего оценивания.

В частности, кандидат сообщил о привлечении к административной ответственности за превышение скорости, зафиксированное средствами автоматической фото- и видеофиксации. Он отметил, что штраф был уплачен добровольно и в установленный законом срок.

Во время собеседования Этический совет выяснял обстоятельства этого события и оценивал его значение для проверки соответствия кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности. Сам по себе факт привлечения к административной ответственности не означает автоматического несоответствия кандидата требованиям Закона Украины «О Высшем совете правосудия». Этический совет оценивает такие обстоятельства в совокупности с другими материалами конкурсного досье и их влиянием на профессиональную репутацию кандидата.

Отдельный блок вопросов касался анонимного обращения, которое поступило в Этический совет накануне собеседования.

В обращении содержались утверждения относительно отдельных решений, принятых Александром Житным во время работы в составе Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а также предположения об увеличении его имущественного положения.

Кандидат сообщил, что не согласен с изложенными в обращении утверждениями. Отвечая на вопросы членов Совета, он привел статистику судебного пересмотра решений КДКП и отметил, что лишь незначительная часть подготовленных им проектов решений была отменена судами.

Относительно увеличения сбережений Александр Житный объяснил, что его доходы формировались из заработной платы по основному месту работы, вознаграждения за деятельность в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, научной деятельности и других официально задекларированных источников.

В то же время само по себе поступление в Этический совет анонимного обращения не подтверждает достоверности изложенных в нем сведений. В соответствии со специальным Законом Украины «О Высшем совете правосудия», Совет самостоятельно проверяет полученную информацию, оценивает ее вместе с другими материалами конкурсного досье и объяснениями кандидата и только после этого принимает решение.

Во время собеседования члены Этического совета также уделили внимание опыту кандидата в составе Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Александр Житный сообщил, что за время работы в Комиссии не сталкивался с попытками незаконного влияния во время рассмотрения дисциплинарных производств. Вместе с тем он привел примеры из своей преподавательской деятельности, когда ему приходилось отказывать в неформальных просьбах об оценивании студентов.

Отдельно кандидат изложил собственное видение роли Высшего совета правосудия, подчеркнув необходимость обеспечения баланса между независимостью судей и эффективностью дисциплинарных процедур, а также соблюдения международных стандартов в сфере судебного управления.

Для Этического совета этот блок собеседования имел значение прежде всего с точки зрения оценки профессиональной компетентности, независимости и готовности кандидата осуществлять полномочия члена Высшего совета правосудия.

Отдельная часть собеседования касалась сведений, указанных кандидатом в декларациях. Члены Этического совета обратили внимание, в частности, на наличие двух паркомест, находящихся в собственности кандидата, и попросили объяснить особенности их использования.

Кандидат сообщил, что одно из паркомест используется для хранения автомобиля, другое — для хранения личного имущества.

Во время собеседования Этический совет проверял соответствие этих объяснений информации, содержавшейся в конкурсном досье и декларационных документах кандидата. Сам факт постановки соответствующих вопросов не означал установления каких-либо нарушений, а был составляющей процедуры комплексного оценивания имущественного положения кандидата в соответствии с требованиями Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

Практика формирования стандартов добропорядочности

Материалы собеседования свидетельствуют, что во время конкурса Этический совет уделял внимание не только декларациям и происхождению имущества, но и профессиональной репутации, опыту осуществления дисциплинарных полномочий, открытости при предоставлении объяснений и способности аргументированно отвечать на поставленные вопросы.

В то же время материалы собеседования демонстрируют, что даже при наличии обращений третьих лиц или информации, требующей дополнительной проверки, Этический совет не делает выводов автоматически. Окончательное решение принимается только после анализа всех предоставленных документов, объяснений кандидата и других материалов конкурсного досье.

Собеседование также показало, что повторное участие кандидата в конкурсе не означает формального подтверждения предыдущего заключения. В каждом случае Этический совет повторно оценивает новые обстоятельства, возникшие после предыдущего прохождения процедуры.

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