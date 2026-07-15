Сборная Испании победила Францию и вышла в финал Чемпионата мира-2026

Сборная Испании стала первым финалистом ЧМ-2026.

Фото: Associated Press

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Сборная Испании в полуфинальном поединке уверенно обыграла Францию и стала первым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года (2:0).

Счет в матче открыл Микель Оярсабаль, который на 22-й минуте реализовал пенальти. Во втором тайме преимущество испанцев удвоил Педро Порро, который на 58-й минуте установил окончательный результат встречи — 2:0.

Франция — Испания — 0:2

Голы: Оярсабаль, 22 пен., Порро, 58.

Франция: Меньян — Динь (Т. Эрнандес, 72), Салиба (Лакруа, 30), Упамекано, Кунде — Рабьо (Коне, 46), Чуамени — Баркола (Дуэ, 57), Олисе (Шерки, 72), Дембеле — Мбаппе.

Испания: Симон — Кукурелья, Ляпорт, Кубарси, Порро (Льоренте, 84) — Руис (Педри, 78), Родри — Баэна (Вильямс, 84), Ольмо (Мерино, 78), Ямаль — Оярсабаль (Торрес, 74).

Предупреждения: Рабьо, 9, Мбаппе, 86 — Кукурелья, 31.

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