Как пройти контроль безопасности в аэропорту быстрее – назван простой способ избежать очередей

Есть уловка, которая может помочь путешественникам быстро пройти контроль безопасности, используя "психологию".

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Пассажирам, которые хотят быстрее пройти контроль безопасности в аэропорту, рекомендуют выбирать левую полосу, если есть такая возможность. Большинство людей интуитивно становятся в правую очередь, поэтому левая часто оказывается менее загруженной.

Как советуют эксперты, если есть возможность выбрать полосу для прохождения контроля безопасности, выбирайте левую. Большинство пассажиров — правши и подсознательно отдают предпочтение правой полосе, поэтому левая обычно немного свободнее.

Кроме того, в аэропорту напомнили о возможности воспользоваться платной услугой FastTrack, которая позволяет пройти контроль безопасности и паспортный контроль через приоритетные полосы.

В то же время эксперты советуют заранее подготовиться к прохождению контроля безопасности. Пассажирам рекомендуют выбирать обувь, которую легко снимать и надевать, избегать сложных ремней, большого количества украшений и не держать в карманах лишние вещи.

Также в аэропорту рекомендуют одеваться многослойно, поскольку температура на борту самолета может меняться. В частности, дополнительный свитер пригодится не только для тепла, но и может использоваться как подушка во время полета.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и внимательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. На этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.