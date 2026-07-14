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Что происходит с конфискованным на таможне имуществом: кто продает авто и товары после решения суда

22:54, 14 июля 2026
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Таможенные органы не занимаются продажей или дальнейшей реализацией.
Что происходит с конфискованным на таможне имуществом: кто продает авто и товары после решения суда
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После вступления в законную силу решения суда о конфискации товаров или транспортных средств по делам о нарушении таможенных правил такое имущество переходит в распоряжение государства. При этом таможенные органы не занимаются его продажей или дальнейшей реализацией.

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Кто распоряжается конфискованным имуществом

Если суд принял решение о конфискации товаров или транспортных средств в пользу государства, после вступления этого решения в законную силу таможня передает такое имущество органам государственной исполнительной службы.

Именно государственные исполнители обеспечивают исполнение судебного решения и организовывают дальнейшее распоряжение конфискованным имуществом в соответствии с требованиями законодательства.

Как продают конфискованные товары и транспортные средства

Конфискованное имущество может быть реализовано:

  • через электронные торги;
  • по фиксированной цене — в случаях, предусмотренных законодательством.

Порядок реализации определяет Министерство юстиции Украины.

Организатором электронных торгов является государственное предприятие «СЕТАМ». Информация об имуществе, переданном на продажу, и возможности участия в торгах доступна на платформе предприятия.

Что происходит, если имущество не удалось продать

Если конфискованное имущество не было реализовано в установленном порядке, органы государственной исполнительной службы принимают решение о его дальнейшей судьбе.

В зависимости от вида имущества и требований законодательства оно может быть:

  • безвозмездно передано определенным законом получателям;
  • направлено на переработку;
  • утилизировано;
  • уничтожено.

Такие решения принимают специальные комиссии, созданные органами государственной исполнительной службы. В их состав также входят представители таможенных органов.

Таможня не продает «конфискат»

В таможенных органах подчеркивают, что они не осуществляют продажу конфискованного имущества через магазины, торговые сети или интернет-магазины.

Также таможенные органы не имеют отношения к деятельности магазинов, в названиях которых используются слова «конфискат», «таможенный конфискат» или подобные.

Использование таких названий является коммерческим решением субъектов хозяйствования и не означает, что товары происходят от таможенных органов или реализуются от их имени.

Порядок обращения с конфискованным имуществом регулируется, в частности, Законом Украины «Об исполнительном производстве», постановлениями Кабинета Министров Украины №1724 от 26 декабря 2001 года и №985 от 11 июля 2002 года, а также нормативными актами Министерства юстиции Украины относительно реализации арестованного имущества.

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таможня

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