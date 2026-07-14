Что происходит с конфискованным на таможне имуществом: кто продает авто и товары после решения суда
После вступления в законную силу решения суда о конфискации товаров или транспортных средств по делам о нарушении таможенных правил такое имущество переходит в распоряжение государства. При этом таможенные органы не занимаются его продажей или дальнейшей реализацией.
Кто распоряжается конфискованным имуществом
Если суд принял решение о конфискации товаров или транспортных средств в пользу государства, после вступления этого решения в законную силу таможня передает такое имущество органам государственной исполнительной службы.
Именно государственные исполнители обеспечивают исполнение судебного решения и организовывают дальнейшее распоряжение конфискованным имуществом в соответствии с требованиями законодательства.
Как продают конфискованные товары и транспортные средства
Конфискованное имущество может быть реализовано:
- через электронные торги;
- по фиксированной цене — в случаях, предусмотренных законодательством.
Порядок реализации определяет Министерство юстиции Украины.
Организатором электронных торгов является государственное предприятие «СЕТАМ». Информация об имуществе, переданном на продажу, и возможности участия в торгах доступна на платформе предприятия.
Что происходит, если имущество не удалось продать
Если конфискованное имущество не было реализовано в установленном порядке, органы государственной исполнительной службы принимают решение о его дальнейшей судьбе.
В зависимости от вида имущества и требований законодательства оно может быть:
- безвозмездно передано определенным законом получателям;
- направлено на переработку;
- утилизировано;
- уничтожено.
Такие решения принимают специальные комиссии, созданные органами государственной исполнительной службы. В их состав также входят представители таможенных органов.
Таможня не продает «конфискат»
В таможенных органах подчеркивают, что они не осуществляют продажу конфискованного имущества через магазины, торговые сети или интернет-магазины.
Также таможенные органы не имеют отношения к деятельности магазинов, в названиях которых используются слова «конфискат», «таможенный конфискат» или подобные.
Использование таких названий является коммерческим решением субъектов хозяйствования и не означает, что товары происходят от таможенных органов или реализуются от их имени.
Порядок обращения с конфискованным имуществом регулируется, в частности, Законом Украины «Об исполнительном производстве», постановлениями Кабинета Министров Украины №1724 от 26 декабря 2001 года и №985 от 11 июля 2002 года, а также нормативными актами Министерства юстиции Украины относительно реализации арестованного имущества.
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