В Киеве три пенсионера отдали более 8 млн грн мошенникам под видом «проверки СБУ»

Полученные сбережения пенсионера подозреваемый из-за обмена валют перечислил на криптосчет неизвестных ему лиц.

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В Киеве трое пенсионеров стали жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками СБУ и под предлогом проверки сбережений завладели более 8 млн грн. По делу установлены двое курьеров, которых подозревают в соучастии в мошенничестве.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, в одном из эпизодов в Днепровском районе 86-летнему мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что СБУ якобы подозревает его в государственной измене и финансировании страны-агрессора. Для проведения «расследования» ему предложили передать все сбережения на проверку и собственноручно написать заявление о передаче средств для «декларирования». Пенсионер передал лжеправоохранителю 63 300 долларов США и 48 120 евро. Деньги пообещали вернуть после проверки.

Правоохранители установили, что полученные средства подозреваемый после обмена валюты перечислил на криптосчёт неизвестных лиц.

По аналогичной схеме обманули 77-летнего жителя Соломенского района. После проведения «обыска» по видеосвязи мошенники убедили мужчину передать «на проверку» более 13 тыс. долларов США, 29 тыс. евро и 60 тыс. гривен — всего более 2,1 млн грн.

Также жертвой аферистов стала 70-летняя женщина. Представившись сотрудником спецслужбы, мошенники через курьера забрали у неё «на проверку» 14 тыс. долларов США и 144 тыс. гривен.

В настоящее время установлено, что во всех трёх случаях курьерами были мужчины в возрасте 23 и 31 года.

Их действия квалифицированы как соучастие в мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Организаторов мошеннической схемы правоохранители устанавливают.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 29-летнему жителю Донецкой области сообщили о подозрении в мошенничестве в крупных размерах. По данным следствия, мужчина обманул женщину, чей муж находился в плену РФ, пообещав помочь с его возвращением. Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по версии следствия, выдавал себя за человека, способного повлиять на процесс обмена военнопленных. Подозреваемый убедил женщину, что имеет связи среди влиятельных лиц, которые якобы могут помочь включить её мужа в списки на обмен и обеспечить его возвращение в Украину.