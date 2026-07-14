Кто должен оплачивать депозитарное обслуживание неплатежеспособного банка во время его ликвидации — ответ ВС

КЇС ВС указал, что расходы на обслуживание счета в ценных бумагах во время ликвидации банка подлежат внеочередной оплате как расходы на сохранение активов банка.

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Комиссия за обслуживание депозитарного счета в ценных бумагах неплатежеспособного банка является расходами, связанными с содержанием и сохранением имущества (активов) банка, и поэтому подлежит внеочередной оплате в соответствии с ч. 2 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Сам факт продажи имущественных прав на ценные бумаги не свидетельствует о прекращении таких расходов, если не доказан фактический переход права собственности на ценные бумаги и их списание со счета банка.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

ПАО «Укргазбанк» обратилось с иском к Фонду гарантирования вкладов физических лиц и ПАО «Банк Камбио» о взыскании задолженности по договору обслуживания счета в ценных бумагах. Иск мотивирован тем, что во время ликвидации банка депозитарное учреждение продолжало обслуживать счет в ценных бумагах, однако соответствующие расходы не были включены Фондом в смету расходов банка и не были оплачены.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили. Не соглашаясь с такими решениями, Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал кассационную жалобу.

Пересматривая дело, КХС ВС обратил внимание, что ответчики ссылались на реализацию активов банка путем продажи имущественных прав, вытекающих из ценных бумаг, в пользу третьих лиц. По мнению заявителя жалобы, после такого отчуждения расходы на обслуживание депозитарного счета уже не могли считаться расходами банка, связанными с процедурой ликвидации.

Верховный Суд отметил, что заключенные по результатам аукционов договоры предусматривали передачу имущественных прав, однако не подтверждали фактический переход права собственности на ценные бумаги и их списание со счетов банка. В материалах дела отсутствовали распоряжения о переводе или списании ценных бумаг, а также иные доказательства завершения соответствующих депозитарных операций.

КХС ВС подчеркнул, что законодательство о депозитарной системе не предусматривает возможности принадлежности одного счета в ценных бумагах разным лицам, а смена владельца ценных бумаг требует совершения соответствующих депозитарных действий. Поэтому сам по себе факт продажи имущественных прав не означает автоматического перехода прав на ценные бумаги и прекращения обязанности по оплате депозитарного обслуживания.

Суд пришел к выводу, что при отсутствии доказательств фактического выбытия ценных бумаг со счета банка расходы на его обслуживание являются расходами, связанными с содержанием и сохранением активов банка. Такие расходы в соответствии с ч. 2 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» подлежат внеочередной оплате в течение всей процедуры ликвидации банка.

КХС ВС обратил внимание, что процедура ликвидации банка считается завершенной не с момента утверждения ликвидационного баланса, а после внесения записи о прекращении банка в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований. Поскольку по делу не был установлен факт внесения такой записи в отношении ПАО «Банк Камбио», доводы о завершении ликвидации были отклонены.

По результатам кассационного пересмотра Верховный Суд оставил кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление КХС ВС от 13 мая 2026 года по делу № 910/10403/23.

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