  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Кто должен оплачивать депозитарное обслуживание неплатежеспособного банка во время его ликвидации — ответ ВС

17:33, 14 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КЇС ВС указал, что расходы на обслуживание счета в ценных бумагах во время ликвидации банка подлежат внеочередной оплате как расходы на сохранение активов банка.
Кто должен оплачивать депозитарное обслуживание неплатежеспособного банка во время его ликвидации — ответ ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комиссия за обслуживание депозитарного счета в ценных бумагах неплатежеспособного банка является расходами, связанными с содержанием и сохранением имущества (активов) банка, и поэтому подлежит внеочередной оплате в соответствии с ч. 2 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Сам факт продажи имущественных прав на ценные бумаги не свидетельствует о прекращении таких расходов, если не доказан фактический переход права собственности на ценные бумаги и их списание со счета банка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

ПАО «Укргазбанк» обратилось с иском к Фонду гарантирования вкладов физических лиц и ПАО «Банк Камбио» о взыскании задолженности по договору обслуживания счета в ценных бумагах. Иск мотивирован тем, что во время ликвидации банка депозитарное учреждение продолжало обслуживать счет в ценных бумагах, однако соответствующие расходы не были включены Фондом в смету расходов банка и не были оплачены.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили. Не соглашаясь с такими решениями, Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал кассационную жалобу.

Пересматривая дело, КХС ВС обратил внимание, что ответчики ссылались на реализацию активов банка путем продажи имущественных прав, вытекающих из ценных бумаг, в пользу третьих лиц. По мнению заявителя жалобы, после такого отчуждения расходы на обслуживание депозитарного счета уже не могли считаться расходами банка, связанными с процедурой ликвидации.

Верховный Суд отметил, что заключенные по результатам аукционов договоры предусматривали передачу имущественных прав, однако не подтверждали фактический переход права собственности на ценные бумаги и их списание со счетов банка. В материалах дела отсутствовали распоряжения о переводе или списании ценных бумаг, а также иные доказательства завершения соответствующих депозитарных операций.

КХС ВС подчеркнул, что законодательство о депозитарной системе не предусматривает возможности принадлежности одного счета в ценных бумагах разным лицам, а смена владельца ценных бумаг требует совершения соответствующих депозитарных действий. Поэтому сам по себе факт продажи имущественных прав не означает автоматического перехода прав на ценные бумаги и прекращения обязанности по оплате депозитарного обслуживания.

Суд пришел к выводу, что при отсутствии доказательств фактического выбытия ценных бумаг со счета банка расходы на его обслуживание являются расходами, связанными с содержанием и сохранением активов банка. Такие расходы в соответствии с ч. 2 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» подлежат внеочередной оплате в течение всей процедуры ликвидации банка.

КХС ВС обратил внимание, что процедура ликвидации банка считается завершенной не с момента утверждения ликвидационного баланса, а после внесения записи о прекращении банка в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований. Поскольку по делу не был установлен факт внесения такой записи в отношении ПАО «Банк Камбио», доводы о завершении ликвидации были отклонены.

По результатам кассационного пересмотра Верховный Суд оставил кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление КХС ВС от 13 мая 2026 года по делу № 910/10403/23.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд КХС ВС банк

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Владельцам имущества больше не придется «отвоевывать» его в суде из-за ошибки исполнителя – законопроект

Если документ будет принят, владельцам имущества больше не придется каждый раз проходить полноценное исковое производство только для того, чтобы доказать очевидное – арест наложен не на имущество должника.

Мобильные укрытия на остановках и освобождение убежищ от арендаторов: на 5-м году войны власть взялась за гражданскую защиту населения

Новые ультиматумы от ВР: 10 минут на доступ к мобильному укрытию и 24 часа на выселение бизнеса из арендованных убежищ.

Одесский апелляционный суд получит новых судей: ВСП согласовал три кандидатуры

ВСП согласовал трех претендентов на должности судей Одесского апелляционного суда, рассмотрение еще одной кандидатуры отложено.

ВСП согласовал кандидатуру Русланы Пивоваровой на должность судьи Второго ААС: что известно о ней

ВСП поддержал назначение Русланы Пивоваровой судьей Второго апелляционного административного суда.

ВСП избрал кандидатов в ВАКС: кто может стать новыми судьями Антикоррупционного суда

Что известно о кандидатах в Высший антикоррупционный суд.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]