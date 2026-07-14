ВСП изменил территориальную подсудность восьми судов: что изменится с 20 июля

Высший совет правосудия принял решение об изменении территориальной подсудности судебных дел восьми судов Луганской и Днепропетровской областей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщил о решении с 20 июля изменить территориальную подсудность судебных дел:

Белокуракинского районного суда Луганской области путем ее передачи в Софиевский районный суд Днепропетровской области;

Беловодского районного суда Луганской области путем ее передачи в Софиевский районный суд Днепропетровской области;

Старобельского районного суда Луганской области путем ее передачи в Петриковский районный суд Днепропетровской области;

Троицкого районного суда Луганской области путем ее передачи в Петриковский районный суд Днепропетровской области;

Лисичанского городского суда Луганской области путем ее передачи в Терновский городской суд Днепропетровской области;

Айдарского районного суда Луганской области путем ее передачи в Покровский городской суд Днепропетровской области;

Попаснянского районного суда Луганской области путем ее передачи в Покровский городской суд Днепропетровской области;

Васильковского районного суда Днепропетровской области путем ее передачи в Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра.

Отмечается, что такое решение принято по результатам рассмотрения представления Председателя Верховного Суда об изменении территориальной подсудности судебных дел указанных судов.

Также ВСП поручил Государственной судебной администрации Украины в случае необходимости принять меры по командированию судей Белокуракинского районного суда Луганской области, Беловодского районного суда Луганской области, Старобельского районного суда Луганской области, Троицкого районного суда Луганской области, Лисичанского городского суда Луганской области, Айдарского районного суда Луганской области, Попаснянского районного суда Луганской области и Васильковского районного суда Днепропетровской области для осуществления правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.