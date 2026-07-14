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Как защитить нарушенное право и когда сделку признают недействительной: обзор практики Верховного Суда

18:33, 14 июля 2026
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Восточный апелляционный хозяйственный суд обобщил актуальную практику Верховного Суда относительно эффективных способов защиты нарушенных прав, признания сделок недействительными, корпоративных и земельных споров, а также других категорий дел.
Как защитить нарушенное право и когда сделку признают недействительной: обзор практики Верховного Суда
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Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил обзор актуальной практики Верховного Суда по применению эффективных способов защиты нарушенных прав.

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В обзоре систематизированы и обобщены правовые позиции Верховного Суда, сформулированные при рассмотрении хозяйственных, гражданских и административных дел.

В частности, проанализирована судебная практика по вопросам:

  • эффективных способов защиты нарушенного права;
  • признания сделок недействительными;
  • способов защиты в корпоративных правоотношениях;
  • защиты прав территориальной общины как собственника земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство;
  • способов защиты в земельных правоотношениях;
  • способов защиты, не подлежащих судебному рассмотрению в Украине.

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суд Верховный Суд судебная практика

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