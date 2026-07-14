Как защитить нарушенное право и когда сделку признают недействительной: обзор практики Верховного Суда

Восточный апелляционный хозяйственный суд обобщил актуальную практику Верховного Суда относительно эффективных способов защиты нарушенных прав, признания сделок недействительными, корпоративных и земельных споров, а также других категорий дел.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил обзор актуальной практики Верховного Суда по применению эффективных способов защиты нарушенных прав.

В обзоре систематизированы и обобщены правовые позиции Верховного Суда, сформулированные при рассмотрении хозяйственных, гражданских и административных дел.

В частности, проанализирована судебная практика по вопросам:

эффективных способов защиты нарушенного права;

признания сделок недействительными;

способов защиты в корпоративных правоотношениях;

защиты прав территориальной общины как собственника земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство;

способов защиты в земельных правоотношениях;

способов защиты, не подлежащих судебному рассмотрению в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.