Как защитить нарушенное право и когда сделку признают недействительной: обзор практики Верховного Суда
18:33, 14 июля 2026
Восточный апелляционный хозяйственный суд обобщил актуальную практику Верховного Суда относительно эффективных способов защиты нарушенных прав, признания сделок недействительными, корпоративных и земельных споров, а также других категорий дел.
Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил обзор актуальной практики Верховного Суда по применению эффективных способов защиты нарушенных прав.
В обзоре систематизированы и обобщены правовые позиции Верховного Суда, сформулированные при рассмотрении хозяйственных, гражданских и административных дел.
В частности, проанализирована судебная практика по вопросам:
- эффективных способов защиты нарушенного права;
- признания сделок недействительными;
- способов защиты в корпоративных правоотношениях;
- защиты прав территориальной общины как собственника земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство;
- способов защиты в земельных правоотношениях;
- способов защиты, не подлежащих судебному рассмотрению в Украине.
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