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Натяжной потолок с дефектами: суд обязал подрядчицу вернуть заказчице 124,5 тысячи гривен

18:45, 14 июля 2026
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Апелляционный суд подтвердил право заказчицы расторгнуть договор подряда на установку натяжного потолка из-за ненадлежащего исполнения его условий.
Натяжной потолок с дефектами: суд обязал подрядчицу вернуть заказчице 124,5 тысячи гривен
Фото: hydetools.com
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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда о расторжении договора подряда на установку натяжного потолка и взыскании в пользу заказчицы 124 500 грн предварительной оплаты. Апелляционную жалобу подрядчицы суд отклонил. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

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Как установил суд, в августе 2025 года заказчица заключила с физическим лицом-предпринимателем договор подряда на установку натяжного потолка общей стоимостью 178 000 грн. В тот же день она уплатила 124 500 грн предоплаты. Монтажные работы, начавшиеся в сентябре, так и остались незавершенными, поскольку полотна не соответствовали размерам комнат и имели дефекты, а отдельные комплектующие были ненадлежащего качества.

После направления претензии с требованием завершить работы в установленный срок и безрезультатных попыток урегулировать ситуацию заказчица обратилась в суд с иском о расторжении договора и возврате предоплаты. 

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск. Его решение обжаловала ФЛП. В апелляционной жалобе она указала, что местный суд безосновательно положил в основу вывод строительно-технической экспертизы, поскольку осмотр объекта проводился без ее уведомления.

По мнению апеллянтки, зафиксированные экспертом повреждения могли возникнуть вследствие действий третьих лиц, а выявленные дефекты имели локальный характер и не были существенными, поэтому не могли служить основанием для расторжения договора. Кроме того, взыскав в пользу истицы всю сумму предоплаты, суд не решил вопрос о возврате подрядчице материалов и комплектующих, которые остались у заказчицы.

Апелляционный суд согласился с выводом местного суда — подрядчица ненадлежащим образом исполнила договорные обязательства: предоставила материалы и комплектующие с дефектами, не устранила их после обращения заказчицы и в установленный срок не завершила монтажные работы. В соответствии с Гражданским кодексом Украины и Законом Украины «О защите прав потребителей» это является основанием для расторжения договора и возврата уплаченной предоплаты. 

Апелляционный суд признал необоснованными доводы апелляционной жалобы о недопустимости заключения строительно-технической экспертизы. Коллегия судей отметила, что экспертное заключение соответствует требованиям процессуального закона, подтверждает наличие дефектов материалов и незавершенность работ и не было опровергнуто другими доказательствами. Не подтвердились и аргументы апеллянтки о выполнении монтажа третьими лицами (по договору именно она была обязана выполнить эти работы).

Также суд отклонил утверждение подрядчицы о неосновательном обогащении заказчицы. Коллегия судей обратила внимание, что условиями договора предусмотрено право подрядчика демонтировать установленные конструкции и вернуть материалы и комплектующие в случае расторжения договора, поэтому взыскание суммы предоплаты само по себе не свидетельствует о неосновательном обогащении истицы. 

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 674/1934/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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