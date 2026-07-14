На восстановление конфайнмента ЧАЭС после вражеской атаки хотят направить более 5 млрд грн

Программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС предлагают обновить до 2036 года и дополнить новыми мерами безопасности.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15394 «О внесении изменений в Общегосударственную программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему». Документ предлагает обновить действующую Программу с учетом завершения предыдущих этапов работ, определить задачи на 2026–2036 годы и уточнить объемы финансирования их реализации.

Необходимость внесения изменений авторы объясняют тем, что срок действия действующей Программы завершился в 2020 году, тогда как по состоянию на 2026 год уже завершены этапы прекращения эксплуатации и подготовки к выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Таким образом государственная политика переходит к следующему этапу — непосредственному выводу станции из эксплуатации и дальнейшему преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Кроме того, законопроект учитывает необходимость ликвидации последствий повреждения Арки нового безопасного конфайнмента после прямого попадания российского беспилотного летательного аппарата.

Суть законодательных изменений

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «Об Общегосударственной программе вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему».

Документ обновляет основные положения Программы в соответствии с фактически выполненными работами. Из ее текста исключаются нормы, касающиеся завершенных этапов прекращения эксплуатации и подготовки к выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС, а саму Программу предлагается переориентировать на реализацию мероприятий по выводу станции из эксплуатации и преобразованию объекта «Укрытие» в течение 2026–2036 годов.

Одновременно уточняются отдельные технологические этапы выполнения работ, дополняется перечень задач по эксплуатации нового безопасного конфайнмента, определяются мероприятия по ликвидации последствий его повреждения, обновляются ожидаемые результаты выполнения Программы и пересматриваются объемы ее финансирования.

Программу адаптируют к новому этапу работ

Проектом Закона предлагается привести Общегосударственную программу в соответствие с фактическим состоянием выполнения работ. В частности, из разделов Программы исключаются положения, касающиеся подготовки к выводу из эксплуатации, а также уточняется, что дальнейшие мероприятия будут осуществляться в течение 2026–2036 годов на этапе вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.

Одновременно уточняется один из ключевых этапов выполнения работ. Законопроектом предусмотрено, что изъятие ядерного топлива будет осуществляться из хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-1) с его перемещением в хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2), предназначенное для долгосрочного хранения. Кроме того, срок окончательного закрытия и консервации реакторных установок предлагается определить ориентировочно до 2034 года.

В Программу включают новые задачи по конфайнменту

Одной из ключевых новел является расширение перечня мероприятий, которые будут выполняться при реализации Программы. Проектом Закона предусмотрена безопасная эксплуатация комплекса конфайнмента и объекта «Укрытие», а также мониторинг состояния и объема топливосодержащих материалов объекта «Укрытие» с прогнозированием их возможных изменений в долгосрочной перспективе.

Такие изменения дополняют действующий перечень мероприятий и направлены на обеспечение дальнейшей безопасной эксплуатации комплекса нового безопасного конфайнмента.

Определяются новые результаты выполнения Программы

Законопроект излагает в новой редакции раздел «Ожидаемые результаты выполнения Программы и ее эффективность».

Проектом Закона предусмотрено завершить работы по окончательному закрытию и консервации первого, второго и третьего энергоблоков, создать эффективную систему обращения с радиоактивными отходами Чернобыльской АЭС и разместить все отработавшее ядерное топливо Чернобыльской АЭС для безопасного долгосрочного хранения в хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2).

Кроме этого, документ определяет необходимость осуществлять мониторинг состояния и объема топливосодержащих материалов объекта «Укрытие» с прогнозированием их возможных изменений в долгосрочной перспективе, а также обеспечить готовность к работам по извлечению из объекта «Укрытие» топливосодержащих материалов и долгоживущих радиоактивных отходов, их кондиционированию, дальнейшему хранению и захоронению, создав условия для дальнейшего преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.

Отдельный блок посвящен ликвидации последствий российской атаки

Законопроектом предлагается дополнить Программу отдельными мероприятиями, связанными с ликвидацией последствий повреждения Арки нового безопасного конфайнмента.

Законопроектом предусмотрено выполнить неотложные временные мероприятия, направленные на уменьшение негативных последствий попадания беспилотного летательного аппарата Российской Федерации в конструкции Арки нового безопасного конфайнмента.

Также документом определено, что в течение 2026–2029 годов должны быть выполнены долгосрочные мероприятия по ликвидации последствий такого попадания, восстановлены проектные и эксплуатационные системы нового безопасного конфайнмента, поврежденные в результате атаки, проведена реконструкция частей объекта «Укрытие», выходящих за пределы ограждающего контура нового безопасного конфайнмента, а также демонтаж его нестабильных конструкций.

Кроме этого, Программу предлагается дополнить мероприятиями по совершенствованию системы физической защиты ядерных установок, обеспечению прозрачности освещения вопросов безопасности деятельности Чернобыльской АЭС путем размещения информации в СМИ, на официальных веб-сайтах и проведения общественных слушаний, а также совершенствованию системы социальных гарантий работникам Чернобыльской АЭС.

Уточняются показатели эффективности и финансирования

Проект Закона обновляет показатели эффективности выполнения Программы. Среди них — обеспечение безопасности персонала, населения и окружающей природной среды, размещение всего отработавшего ядерного топлива в ХОЯТ-2, своевременное начало работ по извлечению топливосодержащих материалов из объекта «Укрытие», а также своевременное завершение работ по окончательному закрытию и консервации первого, второго и третьего энергоблоков Чернобыльской АЭС.

Одновременно пересматриваются объемы финансирования Программы. Законопроектом предусмотрено, что общий объем финансирования на 2026–2036 годы за счет средств государственного бюджета и международной технической помощи составит 50 798,8 млн грн. Из этой суммы 5 063,22 млн грн предлагается направить на неотложные и долгосрочные мероприятия по ликвидации последствий попадания российского БПЛА в конструкцию Арки нового безопасного конфайнмента.

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