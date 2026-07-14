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НБУ объяснил, почему именно сейчас решил ввести в обращение банкноты номиналом 2000 гривен

19:39, 14 июля 2026
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Введение банкноты номиналом 2 000 гривен имеет ряд преимуществ как для государства, так и для населения и бизнеса — НБУ.
НБУ объяснил, почему именно сейчас решил ввести в обращение банкноты номиналом 2000 гривен
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Национальный банк Украины объяснил, почему именно сейчас решил ввести в обращение новый номинал гривны.

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В регуляторе подчеркнули, что банкнотный ряд национальной валюты для центральных банков любой страны не является чем-то статичным.

«Экономика меняется. Меняются доходы, цены, объем наличных денег в обращении, а также поведение населения. И банкнотный ряд национальной валюты должен соответствовать этим изменениям.

Поэтому, вводя в обращение новые номиналы банкнот, центральные банки принимают во внимание прежде всего экономические факторы», — заявили в НБУ.

Там напомнили, что банкнота номиналом 1 000 грн была введена в обращение в 2019 году, почти 7 лет назад. С того времени в Украине произошло много событий, повлиявших на экономику, — это и коронавирусный кризис, и начало полномасштабного вторжения.

Так же, как в 2019 году экономические предпосылки обусловили введение в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен, в 2026 году они сформировали обоснованную потребность во введении в обращение банкноты номиналом 2 000 гривен, добавили в Нацбанке.

«Во-первых, с момента введения банкноты 1 000 гривен семь лет назад среднемесячная заработная плата в Украине выросла втрое, а уровень цен на основе индекса инфляции — вдвое. Это обусловило потребность в большем количестве наличных средств, ведь если после введения банкноты 1 000 гривен для получения среднемесячной зарплаты было достаточно 10 банкнот наивысшего номинала, то в 2026 году для этого нужно более 30 банкнот номиналом 1 000 грн.

Во-вторых, объем наличных денег в обращении вырос более чем вдвое — с почти 390 млрд гривен в 2019 году до более 970 млрд гривен по состоянию на 1 июля 2026 года. К повышенному спросу на наличные привели, в частности, потребности военного времени. Устойчивость финансовой системы обеспечивается не только доступностью и бесперебойной работой безналичной инфраструктуры, но и удобным доступом к защищенным наличным деньгам. Например, когда жители прифронтовых общин имеют возможность осуществлять расчеты даже там, где нет стабильной связи.

В-третьих, произошли изменения в структуре наличных денег в обращении. В настоящее время доля банкнот номиналом 1 000 гривен по сумме уже превысила 55%. В мировой практике центральных банков это свидетельствует о необходимости введения банкноты более высокого номинала.

То есть речь идет не об одном отдельном показателе, а о совокупности факторов, указывающих на то, что существует потребность в более эффективном обслуживании наличного денежного обращения», — заявили в НБУ.

Регулятор напомнил, что сегодня 96 из 100 операций с платежными картами являются безналичными.

Отмечается, что введение банкноты номиналом 2 000 гривен имеет ряд преимуществ как для государства, так и для населения и бизнеса.

«Для государства — это уменьшение расходов на логистику и обслуживание наличного денежного обращения. Меньшее количество банкнот для того же объема операций означает меньшие расходы на их изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение.

Для банков — это уменьшение операционной нагрузки, оптимизация кассовых процессов, меньшие объемы наличных для обработки, большая скорость обеспечения наличными.

Для торговли — это более удобное обслуживание клиентов и меньшая нагрузка на кассовых работников.

Для бизнеса — более простые и быстрые наличные расчеты с клиентами.

Для населения — удобство в использовании и хранении средств», — подчеркнули в НБУ.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины объявил о расширении номинального ряда гривны — в наличное обращение вводится новая банкнота номиналом 2000 гривен.

Новая купюра появится в обращении 4 сентября 2026 года.

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деньги НБУ

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