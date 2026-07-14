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В ВСУ ввели электронный амбулаторный журнал: какие изменения ждут военных медиков

20:15, 14 июля 2026
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Теперь информация об амбулаторном приеме вносится сразу в электронной форме в МИС ВСУ.
В ВСУ ввели электронный амбулаторный журнал: какие изменения ждут военных медиков
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В Медицинской информационной системе ВСУ (МИС ВСУ) заработал единый электронный амбулаторный журнал для военного звена. Теперь информация об амбулаторном приеме вносится сразу в электронном виде в МИС ВСУ. Медицинским работникам больше не нужно дублировать одни и те же данные в разных журналах и формах — единый электронный амбулаторный журнал функционально заменяет более 10 бумажных форм учета.

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Как сообщили в Минобороны, изменения стали возможными благодаря приказу Командования Медицинских сил ВСУ №92 от 11 июня 2026 года. В системе будут храниться ключевые данные амбулаторного приема: обращение военнослужащего, результаты осмотра, обследования, лечения, медицинские назначения, направления и рекомендации.

Благодаря информации, внесенной в МИС ВСУ, можно будет быстрее формировать необходимые медицинские документы и отчеты, в частности медицинские характеристики, справки о состоянии здоровья, консультативные заключения специалистов, документы для прохождения ВЛК и направления на обследования.

В рамках перехода на электронный учет утратил силу ряд бумажных форм, среди которых амбулаторная карта, книга учета больных в амбулатории, процедурная карта, журналы учета лабораторных исследований, физиотерапевтических процедур, перевязок и другие документы первичного медицинского учета.

Новый подход не предусматривает оцифровку старых бумажных форм — они отменяются. Данные будут вноситься непосредственно в защищенную Медицинскую информационную систему ВСУ.

В Министерстве обороны Украины отметили, что это создает единое пространство для работы с медицинской информацией и закладывает основу для дальнейшего развития электронных медицинских сервисов в армии.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», для боевых медиков упростили доступ к наркотическим обезболивающим на фронте. Соответствующие изменения в порядок обращения таких препаратов внесло правительство, сообщили в Министерстве обороны.

В частности, правительство отказалось от применения гражданских форм медицинской отчетности в боевых условиях. Вместо этого боевые медики смогут использовать упрощенные военные документы, в частности «Карточку раненого», которая позволяет быстро и законно фиксировать применение препаратов непосредственно на поле боя.

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ВСУ военные война Минобороны медицина больница

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