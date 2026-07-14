У ЗСУ запровадили електронний амбулаторний журнал: які зміни чекають на військових медиків

Відтепер інформація про амбулаторний прийом вноситься одразу в електронній формі до МІС ЗСУ.

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У Медичній інформаційній системі ЗСУ (МІС ЗСУ) запрацював єдиний електронний амбулаторний журнал для військової ланки. Відтепер інформація про амбулаторний прийом вноситься одразу в електронній формі до МІС ЗСУ. Медичним працівникам більше не потрібно дублювати ті самі дані у різних журналах і формах — єдиний електронний амбулаторний журнал функціонально замінює понад 10 паперових форм обліку.

Як повідомили у Міноборони, зміни стали можливими завдяки наказу Командування Медичних сил ЗСУ №92 від 11 червня 2026 року. У системі зберігатимуться ключові дані амбулаторного прийому: звернення військовослужбовця, результати огляду, обстеження, лікування, медичні призначення, направлення та рекомендації.

За інформацією, внесеною до МІС ЗСУ, можна буде швидше формувати необхідні медичні документи та звіти, зокрема медичні характеристики, довідки про стан здоров’я, консультативні висновки спеціалістів, документи для проходження ВЛК та направлення на обстеження.

У межах переходу на електронний облік втратили чинність низка паперових форм, серед яких амбулаторна картка, книга обліку хворих в амбулаторії, процедурна картка, журнали обліку лабораторних досліджень, фізіотерапевтичних процедур, перев’язок та інші документи первинного медичного обліку.

Новий підхід не передбачає оцифрування старих паперових форм — вони скасовуються. Дані вноситимуть безпосередньо до захищеної Медичної інформаційної системи ЗСУ.

У Міністерстві оборони України зазначили, що це створює єдиний простір для роботи з медичною інформацією та закладає основу для подальшого розвитку електронних медичних сервісів у війську.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», для бойових медиків спростили доступ до наркотичних знеболювальних на фронті Відповідні зміни до порядку обігу таких препаратів внесено урядом, повідомили в Міністерстві оборони.

Зокрема, уряд відмовився від застосування цивільних форм медичної звітності в бойових умовах. Натомість бойові медики зможуть використовувати спрощені військові документи, зокрема «Картку пораненого», що дозволяє швидко й легально фіксувати застосування препаратів безпосередньо на полі бою.