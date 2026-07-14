4,4 трлн грн на оборону та $19,2 млрд міжнародної допомоги: Юлія Свириденко підбила підсумки роботи уряду за майже рік

Перед голосуванням за свою відставку у Верховній Раді Юлія Свириденко підбила підсумки роботи Кабміну за майже рік.

фото: Юлія Свириденко

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Юлія Свириденко перед голосуванням у Верховній Раді щодо своєї відставки з посади прем’єр-міністра підбила підсумки роботи Кабінету Міністрів.

Вона представила народним депутатам звіт про діяльність Кабміну, окресливши основні результати, яких вдалося досягти за час роботи.

За словами Свириденко, серед ключових досягнень уряду — модернізація енергетичної системи, рекордне фінансування сектору безпеки й оборони, підтримка прифронтових територій, а також залучення значних обсягів міжнародної допомоги.

"Завдяки нашим героїчним енергетикам, комунальникам, залізничникам втримали енергосистему під час найважчої зими під ворожими обстрілами. Перейшли від кризового реагування до системної перебудови енергетики. Готуємо країну до наступного опалювального сезону. Плани стійкості реалізуються по всій Україні", – зазначила Свириденко.

Вона також наголосила, що фінансування сфери безпеки та оборони було збільшено до рекордних 4,4 трлн грн. Крім того, уряд відкрив механізм контрольованого експорту українського озброєння.

"Підвищили зарплати вчителям, медикам і соціальним працівникам. Розширили підтримку ветеранів, родин з дітьми та внутрішньо переміщених осіб", – зазначила Свириденко.

Окремо очільниця уряду акцентувала увагу на підтримці громад, які перебувають поблизу лінії фронту.

"Посилили комплексну підтримку прифронтових громад, які найближче до війни. Це наш безпековий пояс, і весь рік ми приділяли їм особливу увагу. На підтримку громад, інфраструктури, бізнесу, аграрного сектору, освіти, науки загалом спрямовано понад 140 млрд грн", – написала вона у Телеграм.

За словами Свириденко, державна політика "Зроблено в Україні" стала одним із чинників економічного зростання країни.

"Її внесок у ВВП у 2025 році становив 0,95 в.п., усі програми підтримки українських виробників були повністю профінансовані. Вдосконалена локалізація в публічних закупівлях, готується розширення локалізації на оборонні закупівлі", – зазначила Свириденко.

Вона також повідомила про запуск страхування воєнних ризиків, реалізацію програм відновлення та зміцнення енергетичної стійкості. За її словами, у межах програми "5-7-9" видано 21 тисячу доступних кредитів на суму 101 млрд грн, а в індустріальних парках уже збудовано або будується 37 виробничих підприємств.

Свириденко також відзначила роботу уряду із залучення міжнародного фінансування.

"Залучили 19,2 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки, зокрема рекордний обсяг фінансування у червні. Забезпечили запуск позики Ukraine Support Loan від ЄС для посилення обороноздатності та соціальної стійкості, нової програми співпраці з МВФ і подальше фінансування за механізмом Ukraine Facility", – додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Верховна Рада 258 голосами підтримала проєкт постанови 15407 про відставку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

Раніше Юлія Свириденко заявила, що подала у відставку через необхідність оновлення Кабінету міністрів. За її словами, таке рішення було ухвалене після розмови з Президентом України.

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