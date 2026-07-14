Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністра України

Парламент підтримав проєкт постанови про відставку Прем’єр-міністра України.

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Верховна Рада України 14 липня 258 голосами підтримала проєкт постанови 15407 про відставку Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», напередодні у парламенті зареєстрували проєкт постанови про звільнення Свириденко з посади глави уряду.

Відповідне питання розглянув Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, який підтримав заяву Прем’єр-міністра про відставку та рекомендував парламенту ухвалити відповідне рішення.

У постанові Верховної Ради зазначено, що рішення ухвалено відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України.

«Прийняти відставку Прем’єр-міністра України Свириденко Юлії Анатоліївни», — йдеться у тексті постанови.

Юлія Свириденко заявила, що подала у відставку через необхідність оновлення Кабінету міністрів. За її словами, таке рішення було ухвалене після розмови з Президентом України.

Як Свириденко повідомила під час засідання профільного комітету, глава держави чітко позначив необхідність оновлення Кабміну. Йдеться про перезавантаження уряду та посилення окремих напрямків роботи.

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