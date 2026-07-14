ДСА удосконалила окремі підходи до організаційного забезпечення діяльності судів — Рахункова палата

Проте Рахункова палата зазначила, що окремі заходи, заплановані ДСА, не забезпечують повного усунення причин і недоліків, виявлених під час аудиту.

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Рахункова палата повідомила, що Державна судова адміністрація удосконалила окремі підходи до організаційного забезпечення діяльності органів судової влади на виконання рекомендацій, наданих за результатами відповідного аудиту діяльності (ефективності). Однак, окремі заплановані нею заходи на виконання рекомендацій потребують перегляду.

Рахункова палата нагадала, що аудит, який охоплював період 2023–2024 років (з окремих питань – більш тривалий), встановив, що діяльність ДСА України не сприяла ефективному функціонуванню системи організаційного (кадрового та матеріально-технічного) і фінансового забезпечення місцевих та апеляційних судів. Зокрема, аудитори встановили недоліки бюджетного планування, факти невикористання частини виділених бюджетних коштів, проблеми кадрового забезпечення, а також відсутність у ДСА України повної та достовірної інформації про потребу судів у приміщеннях.

За результатами аудиту Рахункова палата надала 26 рекомендацій ДСА України, Вищій раді правосуддя, Раді суддів України та Міністерству фінансів України.

«Станом на сьогодні реалізовано окремі рекомендації, спрямовані на вдосконалення бюджетного планування, визначення результативних показників бюджетної програми «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя», також затверджено критерії пріоритетності проведення ремонтних і будівельних робіт у судах», - йдеться у заяві.

Також там підкреслили, що водночас результати моніторингу Рахункової палати свідчать, що окремі заходи, заплановані ДСА України на виконання наданих рекомендацій, не забезпечують повного усунення причин і недоліків, виявлених під час аудиту. Зокрема, потребують перегляду заходи на виконання рекомендацій щодо:

- удосконалення інституційної моделі управління організаційним забезпеченням судів,

- створення єдиної цифрової системи управління ресурсами,

- актуалізації нормативів фінансового, кадрового та матеріально-технічного забезпечення судів.

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