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Верховна Рада прийняла закон про нову державну нагороду — орден Європи

14:12, 14 липня 2026
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В Україні запровадили нову державну нагороду — орден Європи.
Верховна Рада прийняла закон про нову державну нагороду — орден Європи
Фото ілюстративне
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Верховна Рада 14 липня прийняла у другому читанні проєкт Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про державні нагороди України» (15359).

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Свої голоси «За» віддали 271 нардепів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні 1 липня 2026 року.

Документ передбачає запровадження нової державної нагороди — ордена Європи. Ним пропонується нагороджувати громадян України, іноземців та осіб без громадянства за визначні заслуги у підтримці євроінтеграційного курсу України, вагомий внесок у зміцнення стійкості держави та безпеки Європи, а також за розвиток міжнародного співробітництва, утвердження демократії, миру, добросусідства й дружніх відносин між народами.

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Верховна Рада України законопроект

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