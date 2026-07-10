Орден Європи може стати новою державною нагородою: законопроєкт рекомендують до другого читання

В Україні можуть запровадити нову державну нагороду — орден Європи, адже профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому.

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув поправки до законопроєкту №15359, який передбачає внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України».

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні 1 липня 2026 року.

Оновлена редакція законопроєкту передбачає запровадження нової державної нагороди — ордена Європи. Ним пропонується нагороджувати громадян України, іноземців та осіб без громадянства за визначні заслуги у підтримці євроінтеграційного курсу України, вагомий внесок у зміцнення стійкості держави та безпеки Європи, а також за розвиток міжнародного співробітництва, утвердження демократії, миру, добросусідства й дружніх відносин між народами.

За підсумками розгляду всіх поданих поправок Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №15359 у другому читанні та в цілому.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №15359, який пропонує доповнити перелік державних нагород України новою відзнакою — орденом Європи. Ініціативу підтримали 274 народні депутати. Орденом планують відзначати українців, іноземців та осіб без громадянства за особливі заслуги у просуванні європейського курсу України, зміцненні її стійкості та безпеки, а також за внесок у розвиток міжнародного партнерства, демократії й миру.

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