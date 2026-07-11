ФОП виявив штраф за актом перевірки, якого не отримував — порядок дій

Платник податків має право звернутися до Державної податкової служби із запитом про надання копії акта перевірки та податкового повідомлення-рішення.

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Якщо фізична особа — підприємець виявила нараховані штрафні санкції, але не отримувала акта перевірки та податкового повідомлення-рішення, вона має право звернутися до контролюючого органу для отримання відповідних документів.

Як пояснюється в п. 56.3 Податкового кодексу України, насамперед платнику податків необхідно перевірити інформацію щодо нарахованих штрафів в Електронному кабінеті платника податків. У розділах із податковими зобов’язаннями або податковим боргом можуть міститися реквізити податкового повідомлення-рішення, на підставі якого були проведені нарахування.

Також платнику варто перевірити розділ «Вхідні/вихідні документи» в Електронному кабінеті. У разі проведення камеральної перевірки там можуть бути доступні копії акта перевірки або податкового повідомлення-рішення. Якщо документи відсутні в електронному кабінеті, контролюючий орган міг направити їх рекомендованим листом на податкову адресу платника відповідно до встановленого порядку.

Платник податків має право звернутися до Державної податкової служби із запитом про надання копії акта перевірки та податкового повідомлення-рішення. Звернення можна подати через Електронний кабінет у розділі «Листування з ДПС».

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», звернення громадян розглядаються протягом 30 календарних днів із дня їх надходження. Після отримання копій документів платник може встановити підстави для нарахування штрафних санкцій та визначити можливість їх оскарження.

Згідно з пунктом 56.3 Податкового кодексу України, податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене в адміністративному порядку протягом 10 робочих днів із дня його отримання.

Якщо строк адміністративного оскарження пропущено, питання скасування податкового повідомлення-рішення може вирішуватися лише в судовому порядку.

Щодо пені, її нарахування пов’язане з виникненням прострочення сплати грошового зобов’язання та періодом до моменту погашення заборгованості.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Другий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу у справі №440/7292/24 щодо оскарження фізичною особою-підприємцем наказу про проведення фактичної перевірки та податкового повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій, винесених контролюючим органом за результатами перевірки.

Предметом розгляду було встановлення правомірності проведення фактичної перевірки та застосування штрафу за порушення вимог Закону України №265/95-ВР щодо використання РРО та ведення обліку товарних запасів. Про це повідомили у ДПС у Полтавській області.