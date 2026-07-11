Як здати садову ділянку в оренду в Україні та законно отримувати дохід

Якщо ділянка розташована на території садівничого товариства або кооперативу, власнику потрібно врахувати правила, визначені статутом організації.

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Власники садових ділянок в Україні мають право офіційно передавати свою землю в оренду, однак для цього необхідно правильно оформити документи. Недотримання вимог земельного законодавства може створити проблеми як для власника, так і для орендаря.

Відповідно до статті 22 Земельного кодексу України, передача в оренду земельної ділянки з цільовим призначенням «для індивідуального садівництва» є законною. Водночас власники повинні враховувати вимоги земельного та цивільного законодавства.

Такі ділянки належать до земель сільськогосподарського призначення. Тому їх передача іншій особі регулюється Законом України «Про оренду землі».

Усні домовленості між власником та орендарем не мають юридичної сили. Якщо дозволити іншій людині користуватися ділянкою без укладення письмового договору, власник може зіткнутися з ризиками.

Зокрема, можуть виникнути проблеми через можливе нецільове використання землі або заподіяння шкоди сусіднім землекористувачам. Саме тому оренду садової ділянки необхідно оформлювати письмовим договором, у якому мають бути визначені основні умови користування землею.

Якщо земельна ділянка розташована на території садівничого товариства або кооперативу, власнику потрібно враховувати правила, передбачені статутом організації.

Передача землі в оренду не означає автоматичного припинення обов’язків власника перед товариством. Він може залишатися зобов’язаним сплачувати членські та цільові внески, а також комунальні платежі. Щоб уникнути суперечок, у договорі оренди рекомендують окремо визначити, хто і в якому порядку компенсуватиме ці витрати.

Окремо зазначається, що мінімальний строк оренди у 7 років, передбачений статтею 19 Закону України «Про оренду землі», не поширюється на земельні ділянки для індивідуального садівництва.

Тобто власник та орендар можуть самостійно визначити строк дії договору відповідно до домовленості сторін.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військові реалії спричинили багато спорів щодо оренди майна, коли орендарі через окупацію, бойові дії або мінування фактично не могли користуватися землею чи іншим майном. У таких справах суди мають визначити, чи є це звичайним порушенням договору або об’єктивною підставою для звільнення від орендної плати.

У справі № 610/986/25 від 20 травня 2026 року КЦС ВС розглянув питання про стягнення орендної плати за землю в період окупації, застосування частини шостої статті 762 ЦК України, а також підстави для розірвання договору оренди землі.

Верховний Суд окреслив межу між звичайним порушенням договору та ситуацією, коли орендар об’єктивно не міг користуватися землею через бойові дії, окупацію чи ризики мінування територій.

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