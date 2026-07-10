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У Миколаєві хлопець відкрив стрілянину в магазині, щоб з’ясувати чия дівчина права

22:54, 10 липня 2026
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За попередніми даними, конфлікт розпочався між двома відвідувачками магазину, які перебували у супроводі двох чоловіків.
У Миколаєві хлопець відкрив стрілянину в магазині, щоб з’ясувати чия дівчина права
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У Миколаєві правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у хуліганстві та умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень відвідувачу магазину. Під час конфлікту молодик кілька разів вистрілив із пневматичного пістолета та влучив опоненту в око.

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Інцидент стався 7 липня близько 22:20 у торговельній залі магазину на вулиці Євгена Логінова у Миколаєві. До поліції надійшло повідомлення про бійку та стрілянину.

За попередніми даними, конфлікт розпочався між двома відвідувачками магазину, які перебували у супроводі двох чоловіків. Суперечка згодом переросла у бійку між молодиками.

Під час сутички 21-річний чоловік дістав пневматичний пістолет та здійснив кілька пострілів у бік іншого учасника конфлікту. Один із пострілів влучив у ділянку ока 23-річного чоловіка, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження.

Потерпілого госпіталізували. Наразі він перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як задовільний.

Поліцейські вилучили пневматичний пістолет та направили його на експертне дослідження.

21-річного чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили, що його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України.

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поліція Миколаїв

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