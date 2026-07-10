В Николаеве парень открыл стрельбу в магазине, чтобы выяснить, чья девушка права

По предварительным данным, конфликт начался между двумя посетительницами магазина, которые находились в сопровождении двух мужчин.

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В Николаеве правоохранители задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в хулиганстве и умышленном причинении тяжких телесных повреждений посетителю магазина. Во время конфликта молодой человек несколько раз выстрелил из пневматического пистолета и попал оппоненту в глаз.

Инцидент произошел 7 июля около 22:20 в торговом зале магазина на улице Евгения Логинова в Николаеве. В полицию поступило сообщение о драке и стрельбе.

По предварительным данным, конфликт начался между двумя посетительницами магазина, которые находились в сопровождении двух мужчин. Спор впоследствии перерос в драку между молодыми людьми.

Во время потасовки 21-летний мужчина достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону другого участника конфликта. Один из выстрелов попал в область глаза 23-летнего мужчины, в результате чего он получил телесные повреждения.

Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится в больнице, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Полицейские изъяли пневматический пистолет и направили его на экспертное исследование.

21-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили, что его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

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