Во Львове суд избирает меру пресечения Олегу Гаврилову, которого подозревают в нападении на полицейских во время столкновения с ТЦК

За данными следствия, во время инцидента мужчина ударил одного правоохранителя и распылил газовый баллончик в лицо другому.

Фото: Суспільне Львів

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Во Львове суд избирает меру пресечения 23-летнему Олегу Гаврилову, которого подозревают в нападении на полицейских во время столкновения с представителями ТЦК и СП, произошедшего 8 июля.

По данным следствия, во время инцидента подозреваемый ударил кулаком по голове одного правоохранителя, а затем распылил газовый баллончик в лицо другому. Он является единственным фигурантом данного уголовного производства.

Прокуратура просит суд применить к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В свою очередь сторона защиты просит избрать меру пресечения в виде залога.

Как сообщила адвокат подозреваемого, во время задержания ее подзащитный получил ушибы ребра и головы.

Также известно, что мужчина проходил военную службу, однако с февраля 2026 года находится в СОЧ.

Уголовное производство расследуется по статье о хулиганстве с применением оружия или иных предметов. Сам подозреваемый в суде отрицал использование какого-либо оружия или предметов во время конфликта.

Напомним, 9 июля Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о задержании «по горячим следам» 23-летнего львовянина, которого подозревают в нападении на полицейского во время столкновения с представителями ТЦК и СП во Львове 8 июля.

По данным следствия, мужчина находился среди лиц, которые заблокировали, повредили и перевернули служебный автомобиль военнослужащих на проспекте Червоной Калины. Во время вмешательства полицейских для пресечения противоправных действий участники толпы оказывали активное сопротивление, а один из них нанес правоохранителю телесные повреждения.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Кроме того, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период. СБУ и Национальная полиция также устанавливают других лиц, причастных к массовым беспорядкам и нападениям на военнослужащих и правоохранителей. По данным СБУ, фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.

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