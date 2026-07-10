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Международный аэропорт во Флориде официально назвали в честь Дональда Трампа

12:22, 10 июля 2026
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Международный аэропорт Палм-Бич стал первым в истории США аэропортом, названным в честь действующего президента.
Международный аэропорт во Флориде официально назвали в честь Дональда Трампа
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Международный аэропорт Палм-Бич в штате Флорида официально получил новое название — Международный аэропорт президента Дональда Трампа. Таким образом, он стал первым в истории Соединенных Штатов аэропортом, названным в честь действующего президента. Об этом сообщает CNBC.

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Решение о переименовании было принято после того, как в марте соответствующий указ подписал губернатор Флориды Рон ДеСантис.

Смена названия будет происходить поэтапно

В пресс-службе аэропорта сообщили, что обновление вывесок, брендинга и информационных материалов для пассажиров будет осуществляться постепенно.

Помимо нового названия, аэропорт изменит и свой идентификатор местоположения — с PBI на DJT. Смена кода Международной ассоциации воздушного транспорта запланирована на 18 августа.

Крупнейшие американские авиакомпании, в частности United Airlines и Delta Air Lines, уже начали использовать новый код DJT на страницах бронирования. В то же время пассажиры пока могут искать рейсы и по старому коду PBI.

Переименование обошлось в 5,5 млн долларов

По информации администрации аэропорта, смена названия обошлась в 5,5 миллиона долларов.

Сам Дональд Трамп приветствовал решение о переименовании, заявив, что аэропорт станет «одним из величайших и самых зрелищных в мире».

Имя Трампа появляется в названиях новых государственных объектов и программ

Как отмечает CNBC, после начала второго президентского срока Дональда Трампа его имя также получили или должны получить ряд государственных проектов и инициатив. В частности, оно используется для обозначения нового класса военных кораблей ВМС США, визовой программы для состоятельных иностранцев, правительственного веб-сайта рецептурных лекарств и федеральных сберегательных счетов для детей.

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США Дональд Трамп

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