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Міжнародний аеропорт у Флориді офіційно назвали на честь Дональда Трампа

12:22, 10 липня 2026
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Міжнародний аеропорт Палм-Біч став першим в історії США летовищем, названим на честь чинного президента.
Міжнародний аеропорт у Флориді офіційно назвали на честь Дональда Трампа
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Міжнародний аеропорт Палм-Біч у штаті Флорида офіційно отримав нову назву — Міжнародний аеропорт президента Дональда Трампа. Таким чином він став першим в історії Сполучених Штатів летовищем, названим на честь чинного президента. Про це повідомляє CNBC.

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Рішення про перейменування було ухвалене після того, як у березні відповідний наказ підписав губернатор Флориди Рон Десантіс.

Зміна назви відбуватиметься поетапно

У пресслужбі аеропорту повідомили, що оновлення вивісок, брендингу та інформаційних матеріалів для пасажирів здійснюватиметься поступово.

Крім нової назви, аеропорт змінить і свій ідентифікатор місцезнаходження — з PBI на DJT. Зміна коду Міжнародної асоціації повітряного транспорту запланована на 18 серпня.

Найбільші американські авіакомпанії, зокрема United Airlines та Delta Air Lines, уже почали використовувати новий код DJT на сторінках бронювання. Водночас пасажири поки що можуть шукати рейси й за старим кодом PBI.

Перейменування коштувало 5,5 млн доларів

За інформацією адміністрації летовища, зміна назви обійшлася у 5,5 мільйона доларів.

Сам Дональд Трамп привітав рішення про перейменування, заявивши, що аеропорт стане «одним із найвеличніших і найвидовищніших у світі».

Ім’я Трампа з’являється на нових державних об’єктах і програмах

Як зазначає CNBC, після початку другого президентського терміну Дональда Трампа його ім’я також отримали або мають отримати низка державних проєктів та ініціатив. Зокрема, воно використовується для нового класу військових кораблів ВМС США, візової програми для заможних іноземців, урядового вебсайту рецептурних ліків та федеральних ощадних рахунків для дітей.

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США Дональд Трамп

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