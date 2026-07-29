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Справа пролежала майже три роки без жодних процесуальних дій: суддя з Донеччини Олена Шилова отримала попередження

14:30, 29 липня 2026
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Друга Дисциплінарна палата ВРП притягнула суддю Господарського суду Донецької області Олену Шилову до дисциплінарної відповідальності.
Справа пролежала майже три роки без жодних процесуальних дій: суддя з Донеччини Олена Шилова отримала попередження
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Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Господарського суду Донецької області Олену Шилову та застосувала до неї дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

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Обставини справи

Підставою для дисциплінарного провадження стала скарга щодо розгляду справи № 905/615/21 за позовом ТОВ «Майнінг Сервіс» до ПрАТ «Кальчицький кар’єр» про стягнення заборгованості. Ухвалою від 12 квітня 2021 року суддя відкрила провадження та постановила розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Скаржник вказав на порушення частини першої статті 248 Господарського процесуального кодексу України: справа мала бути розглянута до 11 червня 2021 року, проте станом на 13 жовтня 2021 року (дату звернення зі скаргою) її розгляд ще тривав. Також зафіксовано порушення строків направлення позивачу ухвали про відкриття провадження.

У подальшому ухвалою від 23 жовтня 2021 року суддя перевела справу на правила загального позовного провадження та призначила підготовче засідання на 4 листопада 2021 року. Підготовчі засідання неодноразово відкладалися. Остаточно справу завершено ухвалою від 27 січня 2025 року шляхом затвердження мирової угоди, укладеної сторонами ще 31 січня 2022 року.

Таким чином, справа перебувала у провадженні судді майже чотири роки, що не відповідає вимогам господарського процесуального законодавства та не може вважатися розумним строком для розгляду справ цієї категорії.

Окремо дисциплінарний орган звернув увагу на період після подання сторонами заяв про затвердження мирової угоди. 2 та 3 лютого 2022 року позивач і відповідач звернулися до суду з відповідними заявами та просили провести засідання за їхньої відсутності. Ухвалою від 2 лютого 2022 року суддя відклала засідання на 15 лютого 2022 року та витребувала оригінал мирової угоди й докази повноважень особи, яка підписала угоду від імені відповідача. Сторони виконали ці вимоги до призначеної дати: 8 лютого позивач надав оригінал угоди, 14 лютого відповідач подав необхідні документи.

14 лютого 2022 року сторонам надіслали телефонограму про те, що засідання 15 лютого не відбудеться у зв’язку з переведенням судді на дистанційний режим роботи. Після цього в матеріалах справи відсутні будь-які процесуальні документи аж до 27 січня 2025 року. Фактично протягом майже трьох років суддя не вживала жодних дій щодо розгляду справи.

Рішення Дисциплінарного органу

Під час розгляду дисциплінарний інспектор Олександра Любарець зазначила, що навантаження суддів Господарського суду Донецької області не є надмірним. Фактична чисельність суддів, які здійснювали правосуддя протягом 2022 року — І кварталу 2025 року, перевищувала нормативи, необхідні для розгляду тієї кількості справ, яка надходила до суду.

З урахуванням встановлених обставин Друга Дисциплінарна палата вирішила притягнути Олену Шилову до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї стягнення у вигляді попередження.

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суддя дисциплінарна палата ВРП ВРП

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