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Учасники справ можуть втратити право на забезпечення позову в касації: які ризики побачили в НААУ

15:15, 29 липня 2026
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Йдеться про законопроєкт, який обмежує можливість забезпечення позову в касаційній інстанції під час оскарження низки процесуальних рішень.
Учасники справ можуть втратити право на забезпечення позову в касації: які ризики побачили в НААУ
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Національна асоціація адвокатів України закликала доопрацювати законопроєкт, який змінює правила забезпечення позову в судах касаційної інстанції.

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Адвокати вважають, що запропоновані норми можуть позбавити учасників справ можливості захистити свої права у низці процесуальних ситуацій, коли рішення фактично завершує провадження без розгляду спору по суті.

Наголошується: такі зміни створюють ризики для ефективного судового захисту та пропонують розширити перелік випадків, у яких допускається забезпечення позову під час касаційного перегляду.

Аналіз законопроєкту щодо забезпечення позову в касації

У Комітеті НААУ з питань господарського права та процесу на прохання Комітету Верховної Ради з питань правової політики проаналізували проєкт Закону від 9 квітня 2026 року №15163 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України щодо нормативного врегулювання деяких питань забезпечення позову» та підготували зауваження і пропозиції.

Законопроєктом пропонується доповнити Господарський процесуальний кодекс і Цивільний процесуальний кодекс нормою, за якою заява про забезпечення позову може подаватися до суду касаційної інстанції лише у разі касаційного оскарження постанови апеляційного суду, ухваленої за результатами перегляду рішення суду першої інстанції по суті спору.

Водночас передбачено, що заява про забезпечення позову, подана до суду касаційної інстанції у разі касаційного оскарження рішень, ухвалених з процесуальних питань, залишатиметься без розгляду.

Адвокати побачили ризики для права на ефективний судовий захист

У Комітеті НААУ звернули увагу, що такий підхід може суттєво обмежити право особи на ефективний судовий захист.

Адвокати зазначають, що окремі судові рішення формально ухвалюються з процесуальних питань, однак фактично завершують розгляд конкретного провадження без вирішення спору по суті. Йдеться, зокрема, про ухвали:

  • про повернення позовної заяви;
  • про відмову у відкритті провадження;
  • про закриття провадження у справі;
  • про залишення позову без розгляду.

Якщо такі ухвали залишаються без змін судом апеляційної інстанції, вони можуть бути окремо оскаржені до суду касаційної інстанції.

Чому, на думку адвокатів, забезпечення позову може бути необхідним

У НААУ наголошують, що саме під час касаційного перегляду таких процесуальних рішень у позивача може виникнути об’єктивна потреба у забезпеченні позову.

Зокрема, це може бути необхідно для запобігання відчуженню майна відповідачем або вчиненню інших дій, які здатні ускладнити чи зробити неможливим виконання майбутнього судового рішення у разі скасування процесуальної ухвали.

На думку адвокатів, повне виключення можливості забезпечення позову у таких категоріях справ створює ризики обмеження права на ефективний судовий захист.

Які зміни пропонують

У Національній асоціації адвокатів України запропонували переглянути формулювання законопроєкту.

Зокрема, адвокати вважають, що норми мають поширюватися не лише на касаційний перегляд рішень, ухвалених по суті спору, а й на всі випадки касаційного перегляду судових рішень, якими закінчено розгляд справи або які перешкоджають подальшому провадженню.

Водночас зазначається, що процесуальним механізмом, який запобігатиме можливим зловживанням інститутом забезпечення позову, має залишатися інститут зустрічного забезпечення.

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