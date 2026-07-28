ТЦК поставив чоловіка на військовий облік в іншому районі та одразу мобілізував — суд скасував призов

Чоловіка без законних підстав поставили на військовий облік в іншому ТЦК, того ж дня направили на ВЛК та мобілізували.

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Запорізький окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, якого поставили на військовий облік не за місцем його реєстрації та призвали на підставі висновку військово-лікарської комісії, який згодом був скасований у судовому порядку. Суд не лише визнав протиправними дії ТЦК та скасував накази про мобілізацію і зарахування до військової частини, а й зобов’язав військову частину ухвалити рішення про звільнення військовослужбовця та виключення його зі списків особового складу.

Підставами для такого висновку стали встановлені судом порушення порядку взяття позивача на військовий облік, а також те, що наказ про мобілізацію ґрунтувався на постанові ВЛК про придатність до військової служби, яка до моменту розгляду цієї справи вже була визнана судом протиправною та скасована.

Обставини справи

Позивач просив суд визнати незаконними дії ТЦК щодо взяття його на військовий облік і призову під час мобілізації, скасувати наказ про мобілізацію, наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу, зобов’язати військову частину ухвалити рішення про його звільнення з військової служби та виключення зі списків особового складу, а також повернути особову справу до ТЦК за місцем його реєстрації.

Позивач зазначав, що ще у 2023 році був визнаний ВЛК обмежено придатним до військової служби та перебував на військовому обліку за місцем своєї реєстрації. Дані були актуалізовані через застосунок «Резерв+». Після затримання на блокпості у грудні 2025 року його доставили до іншого ТЦК, де без його заяви поставили на військовий облік, направили на військово-лікарську комісію та того ж дня мобілізували. За словами позивача, медичний огляд був проведений формально, без належного обстеження та без врахування наявних захворювань.

До розгляду цієї справи іншим рішенням Запорізького окружного адміністративного суду було визнано протиправною та скасовано постанову ВЛК про придатність позивача до військової служби, а військово-лікарську комісію зобов’язано провести повторний медичний огляд із повним дослідженням стану здоров’я. Це рішення набрало законної сили.

Позиція відповідачів

ТЦК та військова частина просили відмовити у задоволенні позову.

Вони зазначали, що після прибуття до військової частини позивач набув статусу військовослужбовця, а наказ про мобілізацію вже був реалізований і тому вичерпав свою дію. На думку відповідачів, навіть скасування постанови ВЛК не є підставою для автоматичного звільнення зі служби, оскільки Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» не передбачає такої підстави. Крім того, вони посилалися на практику Верховного Суду щодо виконаних індивідуальних актів.

Що встановив суд

Суд встановив, що позивач був зареєстрований у Запоріжжі та перебував на військовому обліку саме за місцем своєї реєстрації. Водночас ТЦК, який здійснив його мобілізацію, не довів наявності законних підстав для взяття цієї особи на військовий облік у себе. Суд дійшов висновку, що такі дії суперечили вимогам Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Також суд врахував преюдиційне значення рішення, яким уже було скасовано постанову ВЛК про придатність позивача до військової служби. Саме цей висновок ВЛК був покладений в основу наказу про мобілізацію та подальшого наказу командира військової частини про зарахування позивача до списків особового складу. З огляду на це суд дійшов висновку, що відповідні накази були прийняті необґрунтовано.

Окремо суд не погодився з доводами відповідачів про те, що після виконання наказу про мобілізацію він уже не може бути предметом судового оскарження. Суд зазначив, що реалізація індивідуального акта не позбавляє особу права на ефективний судовий захист, якщо цей акт безпосередньо порушує її права та законні інтереси. Крім того, суд вказав, що обставини цієї справи відрізняються від справ, на які посилалися відповідачі, обґрунтовуючи свою позицію практикою Верховного Суду.

Рішення суду

Запорізький окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.

Суд у справі 280/4095/26 визнав протиправними дії ТЦК щодо взяття позивача на військовий облік та його призову за мобілізацією. Також суд скасував наказ ТЦК про призов позивача на військову службу за мобілізацією та наказ командира військової частини в частині його зарахування до списків особового складу. Крім цього, суд зобов’язав військову частину ухвалити рішення про звільнення позивача з військової служби та подальше виключення його зі списків особового складу, а також зобов’язав ТЦК зняти позивача з військового обліку та передати його особову справу до ТЦК за місцем зареєстрованого проживання.

Таким чином, суд дійшов висновку, що наказ про мобілізацію був прийнятий із порушенням порядку військового обліку та ґрунтувався на постанові ВЛК, яка згодом була визнана судом протиправною і скасована. З огляду на це суд визнав незаконними подальші індивідуальні акти щодо позивача та застосував спосіб захисту у вигляді зобов’язання військової частини ухвалити рішення про його звільнення з військової служби.

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