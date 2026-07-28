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Застосування норм трудового законодавства в умовах воєнного стану: огляд практики КЦС ВС

14:24, 28 липня 2026 116
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В огляді проаналізовано підходи Верховного Суду до вирішення спорів щодо правомірності переведення працівників без їхньої згоди для ліквідації наслідків бойових дій.
Застосування норм трудового законодавства в умовах воєнного стану: огляд практики КЦС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд правових висновків Касаційного цивільного суду ВС щодо застосування норм трудового законодавства в умовах воєнного стану за період з 2023 року до квітня 2026 року.

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Основну увагу зосереджено на критеріях законності зміни істотних умов праці та призупинення дії трудового договору, зокрема через призму визначення абсолютної неможливості надання та виконання роботи обома сторонами.

В огляді проаналізовано підходи Верховного Суду до вирішення спорів щодо правомірності переведення працівників без їхньої згоди для ліквідації наслідків бойових дій, а також правові наслідки відмови від роботи у зв’язку зі зміною офіційної дислокації підприємства чи робочого місця. 

Окремі розділи видання присвячено особливостям розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця під час хвороби чи відпустки, звільненню через втрату довір’я, та специфіці застосування п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП України у зв’язку з неможливістю забезпечення роботою.

В огляді висвітлено правові позиції щодо соціально-трудових гарантій для мобілізованих працівників, медиків та освітян, а також питання оплати праці в умовах окупації чи перебування працівника в зоні активних бойових дій. 

Значну увагу приділено відшкодуванню моральної шкоди, завданої смертю працівника внаслідок збройної агресії, та розподілу відповідальності за такі виплати між власником і державою-окупантом. Розглянуто й процесуальні аспекти, зокрема тягар доказування законності звільнення чи переведення згідно з міжнародними стандартами (Конвенція МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року), і поважність причин пропуску строків звернення до суду в умовах карантину та війни.

Огляд формує цілісне уявлення про сучасну судову практику в умовах воєнного стану і слугує орієнтиром для забезпечення однакового, послідовного та передбачуваного правозастосування у трудових спорах.

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