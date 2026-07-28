Військовослужбовець повернувся з фронту й дізнався про онкологію: чим завершився судовий спір з ЦВЛК

Після повернення з фронту військовий дізнався про онкологію, однак ЦВЛК відмовилася пов'язати його захворювання із захистом Батьківщини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовець, у якого під час участі в бойових діях діагностували онкологічне захворювання, через суд домігся перегляду висновку Центральної військово-лікарської комісії.

Київський окружний адміністративний суд визнав, що за обставин цієї справи причинний зв’язок захворювання має бути визначений як «пов’язаний із захистом Батьківщини», а не лише з проходженням військової служби.

Суд визнав протиправною відмову ЦВЛК у зміні такого формулювання та зобов’язав комісію повторно розглянути заяву військовослужбовця, скасувати попередню постанову ВЛК і прийняти нову постанову з належним формулюванням причинного зв’язку захворювання.

Обставини справи

Позивач — учасник бойових дій, мобілізований після початку повномасштабної війни. Він неодноразово брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, зокрема виконував бойові завдання в районі Часового Яру Донецької області. Під час проходження військової служби у нього різко погіршився стан здоров’я, а восени 2023 року лікарі діагностували рак слизової оболонки правої щоки.

Після лікування військовослужбовцю встановили II групу інвалідності та 80% втрати професійної працездатності, а згодом звільнили з військової служби за станом здоров’я.

За результатами військово-лікарської експертизи ВЛК визначила причинний зв’язок захворювання у формулюванні «Захворювання, ТАК, пов’язане з проходженням військової служби». Позивач не погодився з таким висновком і вважав, що відповідно до Положення №402 його захворювання має бути визначене як таке, що пов’язане із захистом Батьківщини. Після того як ЦВЛК відмовила у перегляді постанови, він звернувся до адміністративного суду.

Що врахував суд

Суд проаналізував Положення про військово-лікарську експертизу, затверджене наказом Міністерства оборони №402, яке визначає порядок встановлення причинного зв’язку захворювань військовослужбовців.

Суд звернув увагу, що підпункт «ґ» пункту 21.5 Положення №402 передбачає формулювання «Захворювання, ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини» у разі, якщо захворювання виникло або досягло такого розвитку, що призвело до обмеження чи втрати придатності до військової служби під час безпосередньої участі військовослужбовця у заходах із забезпечення оборони України.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що позивач документально підтвердив свою безпосередню участь у бойових діях, а онкологічне захворювання було діагностовано в період, коли він проходив військову службу та брав участь у заходах із забезпечення оборони України. За висновком суду, за таких обставин цей випадок підпадає під дію підпункту «ґ» пункту 21.5 Положення №402, а тому довідка ВЛК від 10 квітня 2024 року містила неправильне формулювання причинного зв’язку захворювання.

Чому суд скасував рішення ЦВЛК

Суд зазначив, що Центральна військово-лікарська комісія відповідно до Положення №402 має повноваження переглядати, скасовувати та змінювати постанови будь-якої ВЛК, якщо вони не відповідають вимогам законодавства.

Оскільки суд у справі 320/13254/25 дійшов висновку, що довідка ВЛК містила неправильне формулювання причинного зв’язку захворювання, ЦВЛК повинна була скасувати відповідну постанову та прийняти нове рішення. Натомість комісія безпідставно відмовила військовослужбовцю у задоволенні його заяви.

Крім того, ЦВЛК не подала до суду відзив на позов і не довела правомірність свого рішення, хоча суд витребував відповідні документи та пояснення. Це також було враховано під час вирішення спору.

Рішення суду

Київський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов. Суд визнав протиправним і скасував рішення ЦВЛК про відмову у перегляді постанови ВЛК щодо причинного зв’язку захворювання. Також суд зобов’язав Центральну військово-лікарську комісію повторно розглянути заяву позивача, скасувати постанову ВЛК, оформлену довідкою від 10 квітня 2024 року, у якій захворювання було визначене як таке, що пов’язане з проходженням військової служби, та прийняти нову постанову із формулюванням «Захворювання, ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.