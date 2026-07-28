НКРЕКП перевірить операторів газорозподільних систем: у чому причина

Під час перевірок НКРЕКП встановить, чи дотримувалися оператори ГРМ вимог законодавства під час визначення обсягів споживання природного газу та передачі відповідної інформації до інформаційної платформи Оператора ГТС.

Фото: kadrovik.isu.net.ua

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про проведення позапланових виїзних перевірок 11 операторів газорозподільних систем.

«Підставою для цього стало звернення ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» щодо можливих порушень вимог законодавства під час формування та передачі даних про обсяги споживання природного газу побутовими споживачами», — йдеться у заяві.

Окремо до НКРЕКП надійшов лист Служби безпеки України щодо можливого заподіяння шкоди інтересам держави при провадженні операторами ГРМ ліцензованої діяльності з надання послуг з розподілу природного газу, що створює передумови до порушення цілісності та сталого функціонування газорозподільних мереж держави.

Під час перевірок НКРЕКП встановить, чи дотримувалися оператори ГРМ вимог законодавства під час визначення обсягів споживання природного газу та передачі відповідної інформації до інформаційної платформи Оператора ГТС. Зокрема, буде перевірено, чи відповідає інформація, внесена до платформи, фактичним показанням лічильників та вимогам Кодексу газорозподільних систем і Кодексу газотранспортної системи.

Регулятор наголошує, що саме дані про обсяги споживання природного газу, які оператори ГРМ передають до інформаційної платформи Оператора ГТС, використовуються постачальниками для розрахунку вартості спожитого газу. Тому будь-які розбіжності між фактичними показаннями лічильників і переданою інформацією можуть позначитися на сумах, зазначених у рахунках побутових споживачів.

За інформацією, викладеною у зверненні ГК «Нафтогаз України», йдеться про можливі аномалії у відображенні обсягів споживання природного газу окремими побутовими споживачами. Зокрема, зафіксовано випадки різких стрибків обсягів споживання, суттєвих відхилень від середньостатистичних показників, а також багаторазового коригування даних. Саме ці обставини стануть предметом державного контролю.

Позапланові виїзні перевірки проведуть щодо ПРАТ «Гадячгаз», АТ «Київгаз», ДП «Кременецьке управління з постачання та реалізації газу», ПРАТ «Кременчукгаз», АТ «Лубнигаз», АТ «Одесагаз», АТ «Полтавагаз», ПРАТ «Тернопільміськгаз», ПРАТ «Уманьгаз», АТ «Херсонгаз» та ПРАТ «Шепетівкагаз».

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