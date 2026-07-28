Податкові наслідки влучань БПЛА: ПДВ та податок на прибуток при ліквідації активів

ДПС пояснила, як бізнесу списати майно, знищене війною, без зайвих податків.

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Збройна агресія Російської Федерації щодня завдає збитків українському бізнесу. Проте, окрім фізичної втрати майна, підприємства стикаються з додатковими викликами. Ракетний удар або наслідки влучання БПЛА не лише втрату активів, а й необхідність оперативно вирішувати юридичні і податкові питання. Після фіксації пошкодження чи знищення підприємству потрібно правильно оформити документи, провести інвентаризацію, списати майно та відобразити відповідні операції в бухгалтерському й податковому обліку.

І нажаль, такі ситуації в сьогоднішніх реаліях далеко не рідкість. Одне із підприємств, що зазнало значної матеріальної шкоди внаслідок влучань безпілотних літальних апаратів звернулося до Державної податкової служби за податковою консультацією, попросивши роз’яснити, серед іншого, чи необхідно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ щодо товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, які були знищені та підлягають списанню та чи підлягає оподаткуванню гуманітарна допомога, отримана для відновлення знищених основних засобів та іншого майна.

Які активи підлягають списанню: що потрібно врахувати підприємству

Першим кроком після фіксації втрати майна є визначення, який саме актив було знищено. Від цього залежить порядок його списання, відображення в бухгалтерському обліку та податкові наслідки.

Для цілей податкового законодавства розрізняють дві основні категорії активів:

основні засоби — матеріальні активи, первісна вартість яких перевищує 20 000 грн, а очікуваний строк корисного використання становить понад один рік;

— матеріальні активи, первісна вартість яких перевищує 20 000 грн, а очікуваний строк корисного використання становить понад один рік; запаси (товарно-матеріальні цінності) — товари, сировина, матеріали та інші активи, які використовуються у господарській діяльності та не належать до основних засобів.

Податковий кодекс визначає господарську діяльність як діяльність, спрямовану на отримання доходу. Після знищення майно фактично припиняє використовуватися у такій діяльності.

За загальним правилом це може призводити до виникнення податкових зобов’язань з ПДВ у разі списання активів, однак для майна, знищеного внаслідок бойових дій, ракетних ударів чи атак безпілотників, законодавством під час воєнного стану передбачено спеціальні правила, які істотно змінюють загальний порядок оподаткування.

ПДВ при ліквідації основних засобів: без згоди платника

Згідно з п. 189.9 ПКУ, ліквідація ОЗ за власним рішенням прирівнюється до постачання. Проте ця норма не застосовується, якщо активи знищені внаслідок дії обставин непереборної сили або без згоди платника податку.

Для застосування цього винятку необхідно зафіксувати факт знищення або руйнування основного засобу має бути документально підтверджений відповідно до вимог законодавства.

Платник податків має подати контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення активу, що унеможливлює його використання за призначенням.

За наявності таких підтверджень операція не вважається постачанням товару, а тому не виникає обов’язку нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ, у тому числі за правилами пункту 198.5 Податкового кодексу України.

Отже, належне оформлення документів про знищення майна є ключовою умовою для застосування податкової пільги та уникнення донарахування ПДВ під час списання основних засобів, пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії.

ПДВ та списання товарів

Для товарів, знищених під час воєнного стану, діє особлива пільга за п. 321 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. Такі товари не вважаються використаними в негосподарській діяльності, якщо вони знищені внаслідок форс-мажору.

Норми п. 198.5 ПКУ до таких операцій не застосовуються, отже «компенсуючий» ПДВ не нараховується. Для застосування цієї норми наявність сертифіката ТПП про форс-мажор є обов’язковою.

Для захисту права на ненарахування ПДВ та правомірність витрат, підприємцям необхідно зібрати такий пакет документів:

Сертифікат ТПП, що підтверджує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Витяг з ЄРДР, який засвідчує факт реєстрації кримінального правопорушення (наприклад, обстрілу або крадіжки майна).

Акти інвентаризації щодо проведення інвентаризації є обов’язковим на день встановлення фактів псування або знищення цінностей.

Акти ДСНС у разі пожежі, спричиненої влучанням, необхідний акт, підписаний комісією за участю представників ДСНС.

Дані реєстрів, а саме витяг про припинення права власності на нерухоме майно (ст. 349 ЦКУ).

Податок на прибуток: як обліковується списання знищеного майна

Під час визначення податкових наслідків списання майна, знищеного внаслідок бойових дій, підприємствам слід враховувати і правила оподаткування податком на прибуток. Об’єкт оподаткування формується на підставі фінансового результату до оподаткування за даними бухгалтерського обліку, який за потреби коригується на податкові різниці, передбачені Податковим кодексом України.

Для платників податку, які застосовують різниці відповідно до статті 138 ПКУ, при ліквідації основних засобів діє спеціальний порядок:

фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості знищеного основного засобу, визначену за правилами бухгалтерського обліку (НП(С)БО або МСФЗ);

на суму залишкової вартості знищеного основного засобу, визначену за правилами бухгалтерського обліку (НП(С)БО або МСФЗ); фінансовий результат зменшується на суму податкової залишкової вартості такого об’єкта, розрахованої відповідно до пункту 138.2 Податкового кодексу України.

Таким чином, для основних засобів закон передбачає окремі коригування фінансового результату, які необхідно врахувати при розрахунку податку на прибуток.

Списання запасів: окремих різниць немає

Інший підхід застосовується до товарно-матеріальних цінностей. Податковий кодекс не містить спеціальних різниць щодо списання запасів, знищених унаслідок ракетних ударів, атак БПЛА чи інших бойових дій.

Отже, втрати запасів визнаються відповідно до правил бухгалтерського обліку та включаються до фінансового результату без будь-яких додаткових коригувань для цілей оподаткування податком на прибуток.

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