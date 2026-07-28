У Дніпрі чоловік із ножем напав на військового ТЦК, заявивши, що рятував сина від мобілізації: вирок суду

Після конфлікту з військовослужбовцями під час перевірки документів чоловік схопився за ніж, а тепер отримав вирок суду.

Ілюстративне фото, джерело - vartonews.com.ua

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У Дніпрі суд виніс вирок чоловіку, який під час перевірки військово-облікових документів поранив ножем військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обвинувачений пояснив, що намагався захистити свого сина, який, за його словами, після перебування у російському полоні зазнав тяжких травм і втратив око. Суд визнав чоловіка винним в умисному заподіянні легкого тілесного ушкодження особі, яка виконувала громадський обов’язок, та призначив три роки обмеження волі. Водночас від відбування покарання його звільнили з випробуванням на два роки.

Обставини справи

Суд встановив, що 6 березня 2026 року військовослужбовці РТЦК та СП здійснювали оповіщення військовозобов’язаних, вручення повісток та перевірку військово-облікових документів у Дніпрі. Біля одного з будинків вони зупинили чоловіка для перевірки документів. Поруч із ним перебував обвинувачений.

За матеріалами справи 199/3806/26, обидва знали, що перед ними перебувають військовослужбовці, які виконують громадський обов’язок. Під час конфлікту обвинувачений дістав складаний ніж і вдарив одного з військовослужбовців у ліве стегно.

Унаслідок цього потерпілий отримав колото-різану рану задньої поверхні лівого стегна. Судово-медична експертиза віднесла це ушкодження до легких тілесних, що спричинили короткочасний розлад здоров’я тривалістю понад шість днів, але не більше трьох тижнів.

Що пояснив обвинувачений

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину.

За його словами, того дня він разом із сином проходив повз місце події. Побачивши військовослужбовців РТЦК та СП, він крикнув синові, щоб той тікав. Після цього між ним і військовослужбовцями виникла сутичка. Обвинувачений стверджував, що його схопили та утримували, а перебуваючи у зігнутому положенні, він дістав із кишені складаний ніж і завдав одного удару потерпілому.

Він також пояснив, що діяв, намагаючись захистити сина, який, за його словами, від початку повномасштабної війни перебував у російському полоні, зазнав численних травм і втратив око. Крім того, обвинувачений зазначив, що сам мав відстрочку від призову, а під час конфлікту також отримав тілесні ушкодження, зокрема переломи двох ребер.

Чоловік повідомив, що відшкодував потерпілому матеріальну та моральну шкоду в сумі 15 тис. грн, після чого вони примирилися.

Позиція суду

Суд дійшов висновку, що винуватість обвинуваченого доведена поза розумним сумнівом. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 350 КК України як умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження особі, яка виконувала громадський обов’язок, у зв’язку з виконанням такого обов’язку.

Суд звернув увагу, що потерпілий під час події виконував мобілізаційні заходи у складі групи РТЦК та СП. Саме тому дії обвинуваченого були кваліфіковані за спеціальною нормою — ч. 2 ст. 350 КК України.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, повністю визнав вину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, добровільно відшкодував потерпілому завдану шкоду, офіційно працевлаштований, позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітню доньку та страждає на низку хронічних захворювань.

Також суд врахував, що потерпілий після відшкодування шкоди не мав до обвинуваченого претензій і просив призначити йому найбільш м’яке покарання. Обставин, які обтяжують покарання, суд не встановив.

Рішення суду

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпра визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 350 КК України, та призначив йому покарання у виді трьох років обмеження волі.

Водночас на підставі статті 75 КК України суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк два роки. На цей період засуджений зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Також суд стягнув із засудженого 4011,30 грн витрат на проведення судових експертиз, скасував арешт на вилучене майно та вирішив долю речових доказів.

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