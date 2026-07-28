Рішення ВЛК не завжди є обов’язковим: що потрібно знати військовим перед проходженням оцінювання функціонування

Відсутність постанови військово-лікарської комісії не позбавляє військовослужбовця права пройти оцінювання повсякденного функціонування, однак може вплинути на визначення причини інвалідності та обсяг державних гарантій.

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Військовослужбовці, які проходять оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО), нерідко стикаються з ситуацією, коли медичні заклади відмовляються формувати електронне направлення через відсутність постанови військово-лікарської комісії (ВЛК), хоча чинне законодавство не встановлює такої вимоги як обов’язкової умови для проходження оцінювання.

Через це процес затягується на місяці, а люди залишаються без можливості своєчасно оформити інвалідність та отримати належні державні гарантії. Водночас чинне законодавство передбачає інший порядок, і далеко не кожна відсутність постанови ВЛК означає, що людина не може бути направлена на оцінювання.

Чи є обов’язковим надання військовослужбовцем документів з метою підтвердження причини настання інвалідності чи перешкоджає відсутність постанови ВЛК з вказаним причинним зв’язком направленню на ОПФО військовослужбовці – про це детальніше в матеріалі «Судово-юридичної газети».

Чи обов’язково мати постанову ВЛК

Аналіз чинного законодавства свідчить: направлення на оцінювання не залежить від того, чи має людина вже встановлений причинний зв’язок травми або захворювання з військовою службою. Однак саме від наявності такого документа залежить, яку причину інвалідності визначить експертна команда та які соціальні гарантії отримає військовий.

Порядок проведення оцінювання визначено постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року №1338 «Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи». Документ містить перелік матеріалів, які можуть бути долучені до електронного направлення для проведення оцінювання. Саме навколо цього документа сьогодні виникає найбільше суперечок.

Зокрема, до електронного направлення можуть бути додані:

медичні документи, що підтверджують стан здоров’я людини

результати лабораторних та інструментальних досліджень

виписки із медичної документації та історії лікування

консультативні висновки лікарів-спеціалістів

документи, що підтверджують проведене лікування, оперативні втручання або реабілітацію

рішення (постанова) військово-лікарської комісії – якщо воно вже отримане та містить встановлений причинний зв’язок захворювання, травми чи поранення із проходженням військової служби

інші документи, які можуть мати значення для проведення оцінювання та підтверджують стан здоров’я або обставини його погіршення.

У постанові № 1338 рішення військово-лікарської комісії визначене як документ, який підтверджує причинний зв’язок між пораненням, травмою чи захворюванням та проходженням військової служби. Водночас нормативний акт не встановлює, що без нього направлення на оцінювання є неможливим. Тобто відсутність постанови ВЛК сама по собі не позбавляє військовослужбовця права пройти оцінювання повсякденного функціонування.

На практиці це означає, що лікар може сформувати електронне направлення навіть тоді, коли рішення ВЛК ще не отримане.

Які документи вважаються рішенням ВЛК

Порядок роботи військово-лікарських комісій регулює Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року №402. Саме цей документ визначає, що постанова військово-лікарської комісії може оформлюватися у різних формах: свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання штатної військово-лікарської комісії.

Незалежно від форми документа, саме він має містити висновок про причинний зв’язок між ушкодженням здоров’я та військовою службою. Наприклад, у постанові може бути зазначено, що поранення або захворювання пов’язане: із захистом Батьківщини, із виконанням обов’язків військової служби, із проходженням військової служби. Саме ці формулювання надалі мають принципове значення під час встановлення причини інвалідності.

Що буде, якщо рішення ВЛК ще немає

Якщо військовослужбовець звернувся на оцінювання без постанови ВЛК, експертна команда все одно проводить оцінювання стану здоров’я та визначає, чи є підстави для встановлення інвалідності. Проте без документа, який підтверджує причинний зв’язок із військовою службою, експерти не можуть самостійно встановити таку причину. У результаті інвалідність може бути встановлена із причиною «загальне захворювання», навіть якщо фактично захворювання чи травма виникли під час виконання військових обов’язків.

Саме тому відсутність постанови ВЛК не впливає на можливість пройти оцінювання, але безпосередньо впливає на юридичний статус встановленої інвалідності.

Чому причина інвалідності має значення

Причина інвалідності визначає не лише формулювання у висновку експертної команди. Від неї залежать подальші державні гарантії, соціальний захист та окремі пільги, передбачені законодавством для військовослужбовців.

Зокрема, у певних випадках саме встановлений причинний зв’язок дає можливість застосувати положення статті 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», яка передбачає особливості встановлення інвалідності, зокрема можливість її безстрокового визначення та інші гарантії, визначені законом. Якщо ж причинний зв’язок документально не підтверджений, такі механізми застосувати неможливо.

Якщо після встановлення інвалідності військовослужбовець отримав постанову ВЛК, яка підтверджує зв’язок захворювання чи поранення із проходженням військової служби, закон дозволяє пройти оцінювання повторно. Для цього необхідно звернутися до лікуючого лікаря та надати нові документи, серед яких – постанова військово-лікарської комісії. Після цього лікар формує нове електронне направлення, а експертна команда проводить повторне оцінювання вже з урахуванням нових документів.

У такому разі може бути змінена саме причина інвалідності, що впливатиме на подальший обсяг прав і гарантій військовослужбовця.

Судова практика

Питання правильного визначення причини інвалідності вже стало предметом судових спорів. У постанові Восьмого апеляційного адміністративного суду від 22 липня 2026 року у справі №460/11974/24 суд розглядав ситуацію, коли колишньому військовослужбовцю відмовили у наданні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Позивачу відмовили у статусі інваліда війни, бо в довідці МСЕК вказано «пов’язано з виконанням обов’язків військової служби», а не «із захистом Батьківщини».

Восьмий ААС зазначив, що ці поняття не є тотожними. Проходження служби (весь період) є ширшим за виконання обов’язків (безпосередні завдання). Для статусу інваліда війни потрібен зв’язок саме з безпосередньою участю у бойових діях.

На що варто звернути увагу військовим

Варто не відкладати оформлення постанови ВЛК навіть тоді, коли оцінювання вже призначене. Практика показує, що найбільше труднощів для військовослужбовців виникає не через саму процедуру оцінювання, а через різне трактування законодавства медичними закладами. Насправді чинні норми дозволяють пройти оцінювання навіть за відсутності постанови військово-лікарської комісії.

Інша річ, що без документа, який підтверджує причинний зв’язок захворювання або поранення з проходженням військової служби, інвалідність можуть встановити як таку, що настала внаслідок загального захворювання. Якщо ж рішення ВЛК буде отримано пізніше, закон дає можливість повторно пройти оцінювання і змінити причину інвалідності.

Саме тому військовослужбовцям важливо знати свої права та розуміти, які документи впливають не на сам факт проведення оцінювання, а на подальший обсяг соціальних гарантій.

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