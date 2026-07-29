Яким оплачується лікарняний особам з інвалідністю внаслідок війни та УБД

Для застосування пільги працівник повинен надати роботодавцю документ, що підтверджує відповідний статус.

Фото: Держпраці

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Державна служба України з питань праці пояснила, яким чином оплачуються лікарняний особам з інвалідністю внаслідок війни та УБД.

Для учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю внаслідок війни допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняні) виплачується у розмірі 100 % середньої заробітної плати.

Для застосування цієї пільги працівник повинен надати роботодавцю документ, що підтверджує відповідний статус (посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).

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