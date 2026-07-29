  1. В Україні

Яким оплачується лікарняний особам з інвалідністю внаслідок війни та УБД

09:29, 29 липня 2026 71
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для застосування пільги працівник повинен надати роботодавцю документ, що підтверджує відповідний статус.
Яким оплачується лікарняний особам з інвалідністю внаслідок війни та УБД
Фото: Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань праці пояснила, яким чином оплачуються лікарняний особам з інвалідністю внаслідок війни та УБД.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю внаслідок війни допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняні) виплачується у розмірі  100 % середньої заробітної плати.

Для застосування цієї пільги працівник повинен надати роботодавцю документ, що підтверджує відповідний статус (посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці лікарняні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Орендарів можуть попросити звільнити квартиру навіть за своєчасної оплати: коли це законно, а коли потрібно захистити свої права

Власник житла не завжди може вимагати негайного виселення орендаря, адже порядок припинення оренди, строки звільнення квартири та підстави для виселення чітко визначені Цивільним кодексом України, а в окремих випадках – лише суд має право поставити крапку у спорі.

Суди більше не зможуть ігнорувати заяви про онлайн-засідання: у Раді зареєстрували законопроєкт

Нові зміни до процесуальних кодексів гарантують участь у засіданні з будь-якої точки світу.

ВРП не звільнила суддю Андрія Бойчука, батько якого купив квартиру за ціною на межі фінмоніторингу НБУ

Вища рада правосуддя відмовила у звільненні судді Приморського райсуду Одеси Андрія Бойчука.

Під час реєстрації нерухомості власників автоматично звірятимуть з Єдиним реєстром боржників: що зміниться

Міністерство юстиції затвердило порядок електронної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром боржників, завдяки якому державні реєстратори під час проведення реєстраційних дій автоматично перевірятимуть, чи є власник майна боржником.

Антикорупційна стратегія 2030: від конкурсів у ДБР до цифрового контролю за бронюванням військовозобов'язаних

Нові правила добору керівників ДБР, зміни в прокуратурі, цифровізація судів, реформа оборонних закупівель та автоматизація митниці: саме такі зміни пропонує законопроєкт 15230-д, який має стати основою Антикорупційної стратегії.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]