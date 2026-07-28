Батьки можуть безоплатно відправити дітей на оздоровлення: як отримати путівку у 2026 році

Хто може отримати безоплатну путівку для дітей.

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Щороку тисячі українських дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть безоплатно відпочити та оздоровитися за рахунок державного бюджету. У 2026 році така можливість передбачена як у Міжнародному дитячому центрі «Артек», так і в інших дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які відповідають визначеним вимогам та мають договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

У Міністерстві соціальної політики нагадали, хто може скористатися державною програмою, як отримати путівку та які документи необхідні.

Хто може отримати безоплатну путівку

Право на оздоровлення за рахунок державного бюджету мають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Перелік таких категорій визначений Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та постановами Кабміну.

Зокрема, це:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти учасників бойових дій;

діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

діти, які проживають на територіях, наближених до бойових дій;

діти з інвалідністю, які можуть самостійно себе обслуговувати;

діти із багатодітних сімей;

діти із малозабезпечених сімей;

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи;

учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд;

а також інші категорії дітей, визначені законодавством.

Хто має першочергове право на отримання путівки

Кількість місць на кожну оздоровчу зміну є обмеженою, тому путівки розподіляються за принципом пріоритетності.

Насамперед їх отримують:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти учасників бойових дій;

діти загиблих Захисників і Захисниць України;

діти, які проживають на територіях, наближених до бойових дій;

діти з інвалідністю, які здатні до самообслуговування.

Якщо потреба цих категорій повністю забезпечена, путівки надаються іншим дітям, які мають право на державне оздоровлення.

У липні 2026 року Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє оперативніше забезпечувати оздоровлення дітей у разі виникнення надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного або природного характеру.

Якщо в області або громаді сталася така надзвичайна ситуація, Державна служба України у справах дітей може першочергово спрямувати додаткові путівки саме до цього регіону.

Як отримати путівку до «Артеку»

Путівки до Міжнародного дитячого центру «Артек» розподіляються відповідно до постанови КМУ від 11 березня 2025 року № 276, а направлення дітей здійснюється відповідно до наказу Мінсоцполітики від 13 травня 2024 року № 239-Н.

Батькам не потрібно самостійно шукати або купувати путівку. Їх розподіл здійснюють уповноважені органи з урахуванням визначених законом категорій дітей та черговості.

Для отримання путівки батькам або іншим законним представникам дитини необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання із заявою, копією свідоцтва про народження дитини та документами, що підтверджують її належність до пільгової категорії.

Як самостійно обрати оздоровчий заклад

Окрім «Артеку», у 2026 році працює ще один механізм, запроваджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року № 259.

Він дозволяє батькам самостійно обрати один із дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, який бере участь у державній програмі та має договір із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Оздоровитись за цією програмою можуть також діти військовослужбовців ЗСУ, Держприкордонслужби, Національної гвардії, осіб рядового і начальницького складу ДСНС, поліцейських, осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також діти загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Алгоритм отримання путівки виглядає так

Один із батьків звертається до структурного підрозділу, який займається питаннями організації оздоровлення та відпочинку дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або фактичного місця проживання для ВПО, та подає документи, які підтверджують право дитини на пільгу.

Упродовж трьох робочих днів структурний підрозділ перевіряє документи та видає довідку, яка підтверджує право дитини на отримання путівки. Вона дійсна три місяці.

Після цього батьки або законні представники дитини самостійно обирають заклад оздоровлення та відпочинку зі списку учасників державної програми.

Далі необхідно зв’язатися із закладом, надати копії визначених документів та отримати підтвердження, що дитину можуть прийняти на обрану зміну.

Після узгодження із закладом укладається договір про надання послуг. Це можна зробити як особисто, так і дистанційно.

У день заїзду потрібно надати оригінали документів та медичну довідку за формою № 079/о.

З інформацією про такі заклади та графіком їх змін можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Фонду за посиланням.

Чи потрібно щось додатково оплачувати

Послуги з оздоровлення та відпочинку в межах державної програми оплачуються за рахунок коштів державного бюджету.

Водночас така послуга надається один раз на календарний рік. Якщо дитина вже отримала путівку або скористалася іншою державною програмою оздоровлення за бюджетні кошти, повторно отримати її цього ж року не можна.

Чи можна скористатися місцевими програмами

Так. Крім державної програми, багато громад реалізують власні програми оздоровлення дітей за рахунок місцевих бюджетів.

Тому, навіть якщо дитина не потрапила до державної програми, варто звернутися до органу місцевого самоврядування або військової адміністрації та дізнатися, які можливості діють саме у вашій громаді.

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