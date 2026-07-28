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Термін використання Нацкешбеку спливає за 4 дні: кошти потрібно витратити до 31 липня

22:00, 28 липня 2026 123
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Кошти, накопичені громадянами на картках Національного кешбеку, потрібно витратити до 31 липня.
Термін використання Нацкешбеку спливає за 4 дні: кошти потрібно витратити до 31 липня
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Громадяни, які накопичили кошти за програмою «Національний кешбек», мають використати їх до 31 липня включно. Якщо цього не зробити, невикористані гроші будуть повернуті до державного бюджету.

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Учасникам програми необхідно витратити нарахований кешбек до завершення встановленого терміну.

Розмір кешбеку залежить від категорії продукції. За покупку товарів українського виробництва можна отримати:

  • 5% кешбеку — за продукти харчування, автотовари, аптечні товари, а також вироби для саду та городу;
  • 15% кешбеку — за непродовольчі товари, зокрема одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для хобі, відпочинку та ремонту, а також окремі продукти харчування: тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Перевірити категорію товару та розмір компенсації можна на сторінці програми «Національний кешбек» або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія» в розділі «Національний кешбек».

На що можна витратити накопичений кешбек

Кошти з картки «Національний кешбек» можна використати на:

  • оплату комунальних послуг;
  • оплату поштових послуг;
  • придбання продуктів харчування українського виробництва;
  • купівлю українських ліків та медичних виробів;
  • придбання книжок та іншої друкованої продукції;
  • донати на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.

Як долучитися до програми «Національний кешбек»

Щоб стати учасником програми, потрібно:

  1. Відкрити картку для виплат у банку-партнері.
  2. Визначити картки, з яких здійснюватиметься оплата покупок, та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції.
  3. У застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат «Національний кешбек» будь-якого банку-партнера.

Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

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