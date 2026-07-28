Термін використання Нацкешбеку спливає за 4 дні: кошти потрібно витратити до 31 липня

Кошти, накопичені громадянами на картках Національного кешбеку, потрібно витратити до 31 липня.

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Громадяни, які накопичили кошти за програмою «Національний кешбек», мають використати їх до 31 липня включно. Якщо цього не зробити, невикористані гроші будуть повернуті до державного бюджету.

Учасникам програми необхідно витратити нарахований кешбек до завершення встановленого терміну.

Розмір кешбеку залежить від категорії продукції. За покупку товарів українського виробництва можна отримати:

5 % кешбеку — за продукти харчування, автотовари, аптечні товари, а також вироби для саду та городу;

% кешбеку — за продукти харчування, автотовари, аптечні товари, а також вироби для саду та городу; 15% кешбеку — за непродовольчі товари, зокрема одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для хобі, відпочинку та ремонту, а також окремі продукти харчування: тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Перевірити категорію товару та розмір компенсації можна на сторінці програми «Національний кешбек» або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія» в розділі «Національний кешбек».

На що можна витратити накопичений кешбек

Кошти з картки «Національний кешбек» можна використати на:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг;

придбання продуктів харчування українського виробництва;

купівлю українських ліків та медичних виробів;

придбання книжок та іншої друкованої продукції;

донати на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.

Як долучитися до програми «Національний кешбек»

Щоб стати учасником програми, потрібно:

Відкрити картку для виплат у банку-партнері. Визначити картки, з яких здійснюватиметься оплата покупок, та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції. У застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат «Національний кешбек» будь-якого банку-партнера.

Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

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