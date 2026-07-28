Безробіття знижується, але працівників не вистачає: що відбувається на ринку праці України

МВФ прогнозує безробіття в Україні на рівні понад 11% у 2027 році, що вище ніж у 2026 році.

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За прогнозом Міжнародного валютного фонду, рівень безробіття в Україні у 2027 році становитиме 11,3%.

У 2025 році цей показник становив 11,6%, а у 2026 році — 10,2%.

Водночас офіційна статистика зареєстрованих безробітних демонструє дещо іншу картину. На кінець червня 2026 року в Україні було зареєстровано 93,1 тис. безробітних, що на 2,2% менше, ніж рік тому, а також – на 1,3% менше, ніж у травні.

Загалом упродовж першого півріччя 2026 року статус безробітного мали 220,6 тисячі людей — на 2,8% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас МВФ оцінює безробіття в країні загалом за методологією Міжнародної організації праці, а поточна статистика охоплює лише людей, які офіційно зареєструвалися як безробітні. Тому зменшення кількості зареєстрованих безробітних ще не означає, що стільки ж людей знайшли роботу: статус може бути припинений, наприклад, через вступ на навчання, призначення пенсії або за заявою самої людини.

На ринку праці зберігається значний дисбаланс

На кінець червня у базі Держслужби зайнятості було 63,2 тис. вакансій – приблизно 2 на кожних 3-х зареєстрованих безробітних. Але роботодавці й далі відчувають дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих. Навички шукачів роботи не завжди відповідають вимогам вакансій.

У яких регіонах змінилася кількість безробітних

Порівняно з червнем 2025 року кількість зареєстрованих безробітних найбільше зросла в окремих західних регіонах:

Івано-Франківській області — на 19,4%;

Тернопільській області — на 16,2%;

Чернівецькій області — на 12%;

Львівській області — на 10%;

Волинській області — на 7,2%.

Водночас у деяких регіонах кількість зареєстрованих безробітних скоротилася:

у Рівненській області — на 9,1%;

у Полтавській області — на 6,9%;

у Київській області — на 4,6%.

На таку різницю можуть впливати переміщення людей між регіонами, структура місцевої економіки та попит роботодавців.

Як розповідала «Судово-юридична газета», за оцінками Мінекономіки, на підконтрольній Україні території проживає близько 25,9 млн людей. Серед них приблизно 13,1 млн є зайнятими, 7,2 млн — люди віком 65 років і старше, а 5,1 млн — діти.

Водночас прогноз Міністерства економіки на 2026–2036 роки, підготовлений спільно з компанією BMG, передбачає зростання потреби економіки в працівниках приблизно до 14,6 млн зайнятих осіб до 2036 року.

Найбільший дефіцит прогнозують у технічних, інженерних, виробничих і будівельних професіях, а також у медицині, торгівлі та сфері послуг.

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