Свідоцтво про народження з часів СРСР: чи має воно юридичну силу в Україні
Свідоцтво про народження, яке було видане органами реєстрації актів цивільного стану ще за часів СРСР, залишається чинним і має таку ж юридичну силу, як і сучасний український документ.
Як пояснили у Міністерстві юстиції України, міняти таке свідоцтво не потрібно, якщо воно збереглося, не має пошкоджень і містить усі необхідні відомості.
Нове свідоцтво про народження можна отримати у випадках, якщо попередній документ:
- втрачено;
- пошкоджено, а інформація в ньому стала нечитабельною;
- потрібне повторне свідоцтво;
- є інші законні підстави для заміни документа.
Щоб отримати повторне свідоцтво про народження, необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або скористатися доступною онлайн-послугою.
Для оформлення документа зазвичай потрібно:
- пред’явити документ, що посвідчує особу;
- надати старе свідоцтво, якщо воно є, але пошкоджене;
- подати додаткові документи за потреби;
- заповнити відповідну заяву;
- сплатити встановлений державний збір.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», втрата свідоцтва про народження не означає втрату права на документ. Якщо свідоцтво було загублене, викрадене, пошкоджене або знищене, його можна отримати повторно. Також новий документ видають у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення. Під час воєнного стану процедура стала більш гнучкою: українці можуть звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній території, подати документи через ЦНАП або скористатися онлайн-сервісами.
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