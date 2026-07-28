Свідоцтво про народження з часів СРСР: чи має воно юридичну силу в Україні

Щоб отримати повторне свідоцтво про народження, можна звернутися до відділу ДРАЦС або скористатися відповідною послугою онлайн.

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Свідоцтво про народження, яке було видане органами реєстрації актів цивільного стану ще за часів СРСР, залишається чинним і має таку ж юридичну силу, як і сучасний український документ.

Як пояснили у Міністерстві юстиції України, міняти таке свідоцтво не потрібно, якщо воно збереглося, не має пошкоджень і містить усі необхідні відомості.

Нове свідоцтво про народження можна отримати у випадках, якщо попередній документ:

втрачено;

пошкоджено, а інформація в ньому стала нечитабельною;

потрібне повторне свідоцтво;

є інші законні підстави для заміни документа.

Щоб отримати повторне свідоцтво про народження, необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або скористатися доступною онлайн-послугою.

Для оформлення документа зазвичай потрібно:

пред’явити документ, що посвідчує особу;

надати старе свідоцтво, якщо воно є, але пошкоджене;

подати додаткові документи за потреби;

заповнити відповідну заяву;

сплатити встановлений державний збір.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», втрата свідоцтва про народження не означає втрату права на документ. Якщо свідоцтво було загублене, викрадене, пошкоджене або знищене, його можна отримати повторно. Також новий документ видають у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення. Під час воєнного стану процедура стала більш гнучкою: українці можуть звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній території, подати документи через ЦНАП або скористатися онлайн-сервісами.