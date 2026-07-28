  1. В Україні

Свідоцтво про народження з часів СРСР: чи має воно юридичну силу в Україні

21:38, 28 липня 2026 174
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Щоб отримати повторне свідоцтво про народження, можна звернутися до відділу ДРАЦС або скористатися відповідною послугою онлайн.
Свідоцтво про народження з часів СРСР: чи має воно юридичну силу в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Свідоцтво про народження, яке було видане органами реєстрації актів цивільного стану ще за часів СРСР, залишається чинним і має таку ж юридичну силу, як і сучасний український документ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснили у Міністерстві юстиції України, міняти таке свідоцтво не потрібно, якщо воно збереглося, не має пошкоджень і містить усі необхідні відомості.

Нове свідоцтво про народження можна отримати у випадках, якщо попередній документ:

  • втрачено;
  • пошкоджено, а інформація в ньому стала нечитабельною;
  • потрібне повторне свідоцтво;
  • є інші законні підстави для заміни документа.

Щоб отримати повторне свідоцтво про народження, необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або скористатися доступною онлайн-послугою.

Для оформлення документа зазвичай потрібно:

  • пред’явити документ, що посвідчує особу;
  • надати старе свідоцтво, якщо воно є, але пошкоджене;
  • подати додаткові документи за потреби;
  • заповнити відповідну заяву;
  • сплатити встановлений державний збір.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», втрата свідоцтва про народження не означає втрату права на документ. Якщо свідоцтво було загублене, викрадене, пошкоджене або знищене, його можна отримати повторно. Також новий документ видають у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення. Під час воєнного стану процедура стала більш гнучкою: українці можуть звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній території, подати документи через ЦНАП або скористатися онлайн-сервісами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

документи мінюст свідоцтво Міністерство юстиції України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під час реєстрації нерухомості власників автоматично звірятимуть з Єдиним реєстром боржників: що зміниться

Міністерство юстиції затвердило порядок електронної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром боржників, завдяки якому державні реєстратори під час проведення реєстраційних дій автоматично перевірятимуть, чи є власник майна боржником.

Антикорупційна стратегія 2030: від конкурсів у ДБР до цифрового контролю за бронюванням військовозобов'язаних

Нові правила добору керівників ДБР, зміни в прокуратурі, цифровізація судів, реформа оборонних закупівель та автоматизація митниці: саме такі зміни пропонує законопроєкт 15230-д, який має стати основою Антикорупційної стратегії.

Суддя розглянув клопотання, незважаючи на відвід: ВРП вирішила закрити дисциплінарне провадження

ВРП скасувала рішення про притягнення судді Олега Васильєва.

Пенсія за гроші: чи варто купувати стаж та скільки це коштує у 2026 році

Не вистачає кількох місяців або років страхового стажу до пенсії, проте закон дозволяє законно докупити страховий стаж: хто має таке право, скільки це коштує та який спосіб обрати.

ВРП ухвалила рішення про відрядження суддів із Донецької області до судів Харкова та Полтави

ВРП вирішила відрядити чотирьох суддів із Донеччини та продовжила відрядження ще однієї судді на рік.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]