Як отримати безоплатну стоматологічну допомогу у 2026 році: хто має право на послуги

Військові, полонені та постраждалі від Чорнобильської катастрофи: кому доступна безкоштовна стоматологія від держави.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Від початку 2026 року безоплатними послугами із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги скористалися 87 577 пацієнтів. Серед них — 434 людини зі статусом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України, допомога надається в межах бюджетної програми «Надання окремих медичних послуг деяким категоріям громадян».

За перше півріччя 2026 року медичні заклади надали:

18 711 послуг із зубопротезування за пакетом №66;

81 939 послуг із планової стоматологічної допомоги за пакетом №67.

У МОЗ уточнили, що один пацієнт може отримати кілька послуг, тому їхня загальна кількість перевищує число людей, які звернулися по допомогу.

Для порівняння

Протягом усього 2025 року послугами в межах програми скористалися 108 765 пацієнтів, тоді як лише за перші шість місяців 2026 року допомогу вже отримали майже 88 тисяч людей.

Хто може отримати безоплатні стоматологічні послуги

Програма безоплатного зубопротезування та стоматологічної допомоги запрацювала в Україні у 2024 році. Спочатку вона була доступна для учасників бойових дій під час російсько-української війни.

У 2025 році перелік отримувачів розширили. Право на послуги отримали:

військовослужбовці-іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, розвідувальному органі Міноборони, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України;

люди, які перебували в полоні.

У 2026 році програму також поширили на окремі категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зокрема, безоплатні послуги можуть отримати:

люди з інвалідністю, якщо вона пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС;

люди, віднесені до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема ті, хто переніс променеву хворобу.

На реалізацію програми у 2026 році передбачено понад 1,1 млрд грн.

Які послуги можна отримати

У межах програми пацієнти можуть безоплатно пройти огляд та необхідні обстеження, зокрема рентгенологічні, підготувати ротову порожнину до протезування, а також встановити знімні або незнімні зубні протези.

Планова стоматологічна допомога передбачає, зокрема:

лікування карієсу та його ускладнень;

видалення зубів;

проведення професійної гігієни ротової порожнини;

відновлення анатомічної форми зубів;

послуги, необхідні для підготовки до зубопротезування.

зубопротезування

Знеболення забезпечується на всіх етапах надання допомоги. За потреби пацієнти також можуть отримати невідкладну стоматологічну допомогу.

Як скористатися програмою

Щоб отримати послуги безоплатно, необхідно:

Звернутися до медичного закладу, який має договір із НСЗУ за відповідним пакетом. Отримати направлення від лікаря-стоматолога. Подати копії та пред’явити оригінали паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків і документа, що підтверджує право на отримання послуг. Це може бути посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовий квиток або посвідчення людини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Написати заяву на отримання послуг.

Наразі отримати послуги із зубопротезування (пакет №66) можна у 219 місцях надання медичних послуг по всій країні. Планова стоматологічна допомога (пакет №67) доступна у 544 закладах.

Обрати медичний заклад можна через електронну карту НСЗУ або звернувшись до контакт-центру за номером 16-77.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.